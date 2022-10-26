به گزارش خبرنگار مهر، کلانشهر اصفهان بر پایه آمار اداره کل حفاظت محیط زیست استان از ابتدای سال ۱۴۰۱ تا سی‌ام مهرماه، طی هفت ماه بدون داشتن یک روز هوای پاک، ۱۲۲ روز هوای سالم و ۹۴ روز هوای ناسالم داشته است.

این در حالی است که این کلانشهر در مدت مشابه سال ۱۴۰۰ نیز بدون ثبت یک روز هوای پاک، ۷۰ روز هوای ناسالم و ۱۴۳ روزهای سالم داشت.

بر پایه آمار، در هفت ماه نخست سال ۱۳۹۹ نیز چهار روز هوای پاک، ۴۵ روز هوای ناسالم و ۱۷۰ روز هوای سالم برای کلانشهر اصفهان ثبت شد.‌

ثبت ۹۴ روز هوای آلوده در اصفهان طی هفت ماه سال ۱۴۰۱ رکورد در تعداد روز هوای آلوده این کلانشهر در یک دهه اخیر و حاکی از شرایط فاجعه بار آلودگی هوای آن محسوب می‌شود.

نگاهی به آمار کیفی هوای کلانشهر اصفهان در سال ۱۴۰۱ نشان می‌دهد، ماه مهر ۱۸ روز هوای سالم با میانگین شاخص‌های بالاتر از ۹۰ AQI و ۱۲ روز هوای ناسالم برای گروه‌های حساس داشت.

همچنین ماه شهریور ۲۳ روز هوای سالم و هشت روز هوای ناسالم برای گروه‌های حساس در این کلانشهر ثبت شد. ماه اَمرداد با ۶ روز هوای ناسالم برای گروه‌های حساس و ۲۵ روز هوای سالم شرایط کیفی مناسب‌تری نسبت به ماه‌های دیگر سال جاری داشت.

بر پایه آمار موجود تیرماه سال جاری نیز با ثبت ۱۷ روز هوای ناسالم برای گروه‌های حساس، ۲ روز هوای ناسالم برای عموم شهروندان و ۱۲ روز هوای سالم، رکورددار بیشترین روزهای آلوده طی شش ماه ابتدایی امسال بوده است.

همچنین کلانشهر اصفهان از ابتدا تا ۳۱ فروردین ماه امسال ۱۶ روز هوای ناسالم برای گروه‌های حساس و ۱۵ روز هوای قابل قبول تجربه کرد و در سی و یک روزِ اردیبهشت ماه، ۱۵ روز هوای ناسالم برای گروه‌های حساس، سه روز هوای ناسالم برای عموم شهروندان و ۱۳ روز هوای قابل قبول داشت و در ماه خرداد نیز ۱۳ روز هوای ناسالم برای گروه‌های حساس، ۲ روز ناسالم برای عموم ۱۶ روز قابل قبول نفس کشید.

بابک صادقیان رئیس اداره امور آزمایشگاه‌های حفاظت محیط‌زیست اصفهان با بیان اینکه کاهش محسوس نزولات جوی، کشت نشدن اراضی کشاورزی و فعال شدن کانون‌های گردوغبار از علل افزایش روزهای ناسالم در شش ماه ابتدای سال است، در خصوص عوامل تشدید کننده این وضعیت اظهار داشت: اثر مخرب فعالیت‌های غیر اصولی واحدهای صنعتی و معدنی بویژه واحدهای سنتی تولید آجر، گچ و…، در بطن کانون‌های بحرانی فرسایش بادی مجاور کلان شهر اصفهان مزید بر علت بوده است.