انتشار راهبرد دفاع ملی جدید آمریکا/ چین مهمترین چالش واشنگتن است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ان‌بی‌سی‌نیوز، «پَت رِیدِر»، سخنگوی مطبوعاتی وزارت دفاع آمریکا (پنتاگون) اعلام کرد که راهبرد دفاع ملی جدید این کشور به‌زودی منتشر خواهد شد.

وی در نشست هفتگی خود در جمع خبرنگاران گفت: پیش‌بینی می‌کنیم راهبرد دفاع ملی به‌زودی منتشر شود. ما همچنان بر چین به عنوان یک چالشِ پیش‌رو متمرکز خواهیم بود.

سخنگوی پنتاگون در ادامه افزود: اما همچنین تصدیق می‌کنیم که کشورهایی مانند روسیه، کره شمالی و ایران همچنان به ایفای نقش مهم خود در رابطه با امنیت و وضعیت دفاعی ما، ادامه خواهند داد.

وزارت دفاع آمریکا در ماه مارس (اسفند ۱۴۰۰) نسخه محرمانه راهبرد دفاع ملی این کشور را برای بررسی بیشتر به کنگره ارسال کرد.

بنا بر گزاره‌برگ (fact sheet) پنتاگون «دفاع از آمریکا در برابر تهدیدهای چندلایه و فزاینده چین، اولویت اصلی دولت آمریکا خواهد بود.»

به نوشته اسپوتنیک، در راهبرد دفاع ملی جدید آمریکا، نه تنها چالش‌های چین در منطقه این دو-پاسفیک در اولویت قرار دارد، بلکه چالش‌های ادعایی روسیه در اروپا نیز در اولویت‌های واشنگتن قرار گرفته است.

در ۱۲ اکتبر (۲۰ مهر) دولت بایدن سند «راهبرد امنیت ملی ۲۰۲۲» را منتشر کرد که در این سند، کشور و دولت چین به عنوان مهمترین چالش ژئوپلیتیک آمریکا معرفی شده است. در این سند آمده است که پکن، تنهاترین رقیب واشنگتن است که گفته می‌شود به دنبال افزایش ظرفیت اقتصادی، دیپلماتیک، و نظامی خود برای تغییر نظام بین‌الملل است.