مقابله با تهدیدهای ایران، ضرورت امنیت ملی آمریکا است!

به گزارش خبرگزاری مهر، «جان کربی» سخنگوی وزارت دفاع آمریکا شامگاه سه شنبه (به وقت واشنگتن) در یک نشست خبری با تکرار ادعاهای بی اساس خود درباره آنچه که «تهدیدهای ایران» میخواند، گفت: «مقابله با تهدیدهای یاران در دریا و حمایت از شبکههای تروریستی و تداوم توسعه و تولید موشکهای بالستیک، ضرورت امنیت ملی ایالات متحده است».
وی با اشاره به عدم دیدار «لوید آستین» وزیر دفاع آمریکا با هیأت مقامهای امنیتی رژیم صهیونیستی که به واشنگتن سفر کردهاند، با خودداری از اظهارنظر در مورد اقدامات خرابکارانه و تروریستی رژیم صهیونیستی گفت: «من اینجا سخنگوی ارتش دیگران نیستم و درباره اینکه چه کارهایی انجام میدهند و چه کارهایی انجام نمیدهند، اظهارنظر نمیکنم. منفعت ما در این است که مطمئن شویم امنیت ملی ما در منطقه (غرب آسیا) مورد حراست قرار بگیرد و ایمن باشد، که شامل تهدیدهایی است که ایران در منطقه نشان میدهد».
گفتنی است، پنتاگون طی روزهای گذشته سه فروند جنگنده رادارگریز اف -۳۵ دیگر را برای نیروی هوایی اسرائیل ارسال کرده است. این جنگندهها روز یکشنبه در یک پایگاه هوایی در فلسطین اشغالی استقرار یافتند و با احتساب آنها رژیم صهیونیستی به ۲۷ فروند از این نوع هواپیما مجهز شده است.
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