مهلت فراخوان جشنواره فیلم «۱۰۰» تا دهم بهمن تمدید شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی جشنواره فیلم «۱۰۰»، با تصمیم شورای سیاستگذاری و در پی استقبال فیلمسازان جوان و علاقهمندان به سینمای کوتاه، مهلت ثبت و ارسال آثار در سایت جشنواره بینالمللی فیلم «۱۰۰»، با ۱۰ روز افزایش تا دهم بهمن سال جاری تمدید شد.
پیش از این مهلت فراخوان سیزدهمین جشنواره فیلم «۱۰۰» برای دریافت آثار فیلمسازان در سه بخش رقابتی ملی، بینالمللی و مخاطب کودک و نوجوان، پایان دیماه ۱۴۰۱ اعلام شده بود.
فیلمسازان علاقهمند میتوانند آثار خود را برای حضور در بخشهای ملی و بینالمللی در قالبهای داستانی، مستند و انیمیشن و در قالب دلخواه برای شرکت در بخش مخاطب کودک و نوجوان در سایت جشنواره ثبت کنند.
جزئیات فراخوان و جوایز بخشهای مختلف این دوره نیز در سایت جشنواره به آدرس www.۱۰۰fest.com در دسترس است.
سیزدهمین جشنواره بینالمللی فیلم «۱۰۰» به دبیری یوسف منصوری و به همت سازمان سینمایی سوره اوایل اسفند ۱۴۰۱ برگزار خواهد شد.
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