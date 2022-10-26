دمای اصفهان تغییر محسوسی ندارد

ابراهیم هنرمند در گفت وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بیشینه دمای هوای کلانشهر اصفهان در گرم‌ترین ساعات امروز به ۲۹ درجه سانتیگراد بالای صفر و کمینه آن بامداد فردا به ۱۱ درجه سانتیگراد بالای صفر می‌رسد.

وی ادامه داد: چوپانان با دمای ۲۸ درجه سانتیگراد بالای صفر و بوئین و میاندشت با کمینه دمای ۲ درجه سانتیگراد بالای صفر به ترتیب گرم‌ترین و خنک‌ترین نقاط استان پیش‌بینی می‌شود.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان اصفهان افزود: تا پایان هفته جوی به نسبت پایدار در سطح استان حاکم است و در بیشتر مناطق افزایش ابر و وزش باد پیش‌بینی می‌شود.

هنرمند اضافه کرد: تداوم سکون نسبی جو به غبار صبحگاهی در مناطق مرکزی و صنعتی به ویژه کلانشهر اصفهان و آلودگی هوای این مناطق را به همراه دارد.

میانگین شاخص هوای کلانشهر اصفهان امروز چهارم آبان ماه ۱۱۷ AQI در وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروه‌های حساس ثبت شد.