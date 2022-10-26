به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا زاکانی در اختتامیه اولین رویداد ایده پردازی تهران ۱۴۰۴ که در سالن همایش‌های برج میلاد برگزار شد، اظهار کرد: ۲۳۵ سال پیش که تهران پایتخت کشور شد، جمعیت این شهر متفاوت از شرایط امروز بود و مشکلات و معضلات شهر نیز تفاوت اساسی با شرایط امروز داشت.

وی با بیان اینکه وقتی شهرها بزرگ می‌شوند و نام کلان‌شهر بر آنها نهاده می‌شود و جمعیت آنها روز به روز بیشتر می‌شود، مشکلات اداره آنها نیز به صورت نمایی افرایش پیدا می‌کند، افزود: حل مشکلات یک شهر یک میلیونی با یک شهر دو میلیونی متفاوت است و در این شرایط میزان مشکلات دوبرابر نمی‌شود بلکه به شکل قابل توجهی شدت می‌گیرد.

زاکانی با اشاره به اینکه تهران ۹ میلیون و ۶۰۰ هزار ساکن ۲۴ ساعته دارد و بیش از ۱۳ میلیون نفر در روز از محیط شهر استفاده می‌کنند، به طوری که این شهر از یک بر هم انباشتگی از مشکلات در رنج است، ادامه داد: اثرات مشکلات و راه حل‌های آن مشکلات متعددی که از نظر مردم ترافیک، آلودگی هوا و بد مسکنی و بی مسکنی به عنوان مهمترین آنها اعلام شده است؛ در کلان‌شهری با مختصات تهران، در سایر شهرهای ایران و فرای مرزها خودش را نشان می‌دهد. بنابراین رفع این مشکلات چیزی جز تحول را نمی‌طلبد و نمی‌توان به صورت عادی و متداول شهر را اداره کرد چرا که باعث کهنه شدن مشکلات می‌شود که ماحصلی جز رنج و عدم آسایش و آرامش شهروندان در پی نخواهد داشت.

شهردار تهران با بیان اینکه در شهر تهران تحول در ۴ حوزه را پی می‌گیریم، اضافه کرد: نخست تحول درون زاد؛ برای اینکه شهرداری را از یک سطح نهاد خدمتگزاری صرف به یک رتبه بالا در جایگاه نهاد اجتماعی خدمتگزار مردم برسانیم؛ در کنار آن توجه به کالبد شهر کنیم تا از مشکلات این شهر از ترافیک و آلودگی هوا و مشکلات مسکن و سایر مشکلات فارغ شویم و برای این کار نیازمند تحولی هستیم که بر اساس آن نوسازی شهری را بر محور حمل و نقل عمومی تشدید کنیم و با استفاده از ظرفیت‌های این کار عمده مشکلات شهر را در وجوه کالبدی و سخت پشت سر بگذاریم.

وی عنوان کرد: همچنین در بعد سوم در نوع زیست و زندگی نیازمند تحول هستیم که ماحصل آن برای ما یک شهروند الگو را ارائه کند؛ شهروندی که با مشارکت و مسئولیت پذیری خود این آینده ایده آل را رقم می‌زند.

زاکانی با اشاره به اینکه تحول چهارم در حوزه فناوری باید رقم بخورد و شهر را بر مدار نیاز شهروندان بر پایه فناوری تبدیل به یک شهر هوشمند کند، گفت: در مجموع برگزاری اساس این تحولات به دنبال شهرداری‌ای الگو، شهر الگو، شهروند الگو و شهر هوشمند هستیم.

شهردار تهران یادآور شد: وقتی اهداف، مشکلات، افق ایده آل آینده و عبور از مشکلات را مشاهده می‌کنیم، در می‌یابیم که باید با استفاده از میانبرها و ایجاد شرایط مناسب در نزدیک‌ترین زمان به آن نقطه ایده آل برسیم که این مسیر بر مدار مدیریت مشارکتی است و از طریق مشارکت با مردم، نخبگان، نهادهای علمی و همه ظرفیت‌های مدنی و رسمی کشور محقق می‌شود.به طوری که باید با تکیه بر مردم بتوانیم شهر خودمان را بسازیم.

وی با اشاره به اینکه اولین رویداد ایده پردازی حاصل یک حرکت پنج ماهه است که نتیجه آن را به نظاره می‌نشینیم، بیان کرد: خشنودیم و با افتخار بیان می‌کنیم که این مسیر با یک اعتقاد و امیدی آغاز شده و تجربه گران‌سنگی است که برای همه کشور مفید است.

زاکانی تصریح کرد: بستری فراهم شد که بتوانیم با ایده‌های خلاقانه همکاران خود در مدیریت شهری، فرهیختگان و اندیشمندان شهر و کشور و نوجوانان و جوانانمان مسیر میان‌بری برای عبور از مشکلات و رفع نابسامانی‌ها و رسیدن به تحول مطلوب چهارگانه‌مان داشته باشیم.

وی ادامه داد: بنابراین امیدواریم با برنامه ریزی انجام شده این رویدادها به صورت مستمر، منطقی و مشخص ادامه پیدا کند تا ما را به یک چشمه سار و جریان زلال اندیشه و ایده وصل کند.

زاکانی در پایان خاطرنشان کرد: نتیجه این رویداد به جد مورد حمایت ما قرار می‌گیرد. در این رویداد، اولین محصول ایده‌ها است که با همه کلانشهرها به اشتراک می‌گذاریم، دومین محصول شناخت ایده پردازان و انسان‌های فرهیخته است تا زمینه جذب آنها را در مدیریت شهری فراهم کنیم و سومین محصول پیاده سازی این ایده‌هاست تا زمینه رشد جامعه را فراهم کند.

در پایان این مراسم ایده‌های برتر معرفی و از صاحبان آن تقدیر شد.