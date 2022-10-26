۱۳۰۰ میلیارد تومان هزینه عصب کُشی دندان خراب دانش آموزان ۱۲ ساله

به گزارش خبرگزاری مهر، کمال حیدری، در اجلاس رؤسای دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی سراسر کشور گفت: ۴۳ ماده از قانون جوانی جمعیت یعنی ۶۰ درصد این قانون مستقیم و غیرمستقیم به وزارت بهداشت ارتباط دارد که در ۲۰ ماده، ۴۷ درصد پیشرفت و در ۱۸ ماده ۹۰ درصد پیشرفت کسب کرده‌ایم؛ همچنین در دو ماده نیز در حال پیگیری هستیم.

وی افزود: امروز اولین سالگرد تصویب قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت است، وقت کمی برای اجرای این قانون داریم و کارهای باقی مانده هنوز زیاد است.

حیدری، اقدامات حوزه بهداشت را متکی بر اسناد بالادستی دانست و گفت: برای اجرای طرح عدالت و تعالی نظام سلامت پنج هدف اصلی در نظر گرفته شده است. اولین هدف، تقویت، بازسازی و توسعه شبکه بهداشتی کشور است که تحول در نیروی انسانی در راستای این هدف مهم است. اکنون ۱۹۴ هزار نفر، پرسنل بهداشت داریم که ۶۳ هزار پست خالی است. از ۱۳۰ هزار کارمند هم ۵۰ هزار نفر قراردادی هستند. مجوز استخدام دو هزار بهورز هم داریم ولی همچنان ۴۹۰۰ بهورز کم داریم.

وی، اهمیت توجه به بهبود استاندارد فیزیکی مراکز بهداشتی را متذکر و یادآور شد: پیگیری تبدیل مراکز استیجاری به ملکی، ساخت و سازهای عمرانی، تجهیز مراکز به خودرو و موتورسیکلت در این راستا اهمیت دارد.

حیدری، ادغام خدمات جدید را در جهت تقویت شبکه بهداشتی مؤثر دانست و گفت: بازنگری بسته‌های خدمتی که سال‌ها تغییر نکرده بودند و جمع آوری یک سوم اطلاعات بی مورد در سامانه‌ها، ساماندهی پرونده الکترونیک سلامت، تقویت پایش و ارزشیابی و انجام ۳۳۰ مورد بازرسی از دانشگاه‌های علوم پزشکی در این زمینه انجام شده است.

معاون بهداشت وزارت بهداشت، دومین هدف در طرح عدالت و تعالی نظام سلامت را توسعه نظام پزشکی خانواده و نظام ارجاع اعلام کرد و گفت: ۹ ماه روی این برنامه کار شده و تدوین نسخه ۰۳ این برنامه توسط ۶۱ کارگروه مورد بررسی قرار گرفته است.

حیدری افزود: جلسات پزشکی خانواده را در دانشگاه‌های علوم پزشکی برگزار و سناریوهای اجرایی خود و خرید خدمت از بخش خصوصی را برنامه ریزی کنید چراکه دولت و مجلس به جدّ پیگیر اجرای پزشک خانواده هستند.

معاون بهداشت وزارت بهداشت، اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت را سومین هدف در راستای اجرای طرح عدالت و تعالی نظام سلامت دانست و بیان کرد: ضعف در برنامه جامع آموزش و فرهنگسازی فرزندآوری یکی از چالش‌های ماست که باید آن را برطرف کنیم.

حیدری، چهارمین هدف را ارتقای نظام پیشگیری و کنترل بیماری‌های غیرواگیر اعلام کرد و ابراز داشت: برای این هدف ۱۳ برنامه مشخص شده است. در مطالعه سال ۲۰۲۰ شیوع دیابت ۲.۵ برابر نسبت به چهار سال قبل افزایش داشته و پری دیابت در کشور وضعیت خوبی ندارد. از سوی دیگر؛ خطرسنجی قلبی ۷ میلیون از جمعیت بالای ۳۰ سال در سال ۱۴۰۰ نیز انجام شد.

معاون بهداشت وزارت بهداشت با بیان اینکه پنجمین هدف ارتقای آگاهی و میزان سواد سلامت جامعه است، ضرورت توجه به ظرفیت‌های دانشگاه‌ها در زمینه خدمات دندانپزشکی را مورد اشاره قرار داد و گفت: سه هزار و ۳۸۳ مرکز ما دارای یونیت دندانپزشکی هستند ولی این رضایتبخش نیست.

وی یادآور شد: اگر دانش آموزان ۱۲ ساله ۱.۵ دندان خراب داشته باشند برای درمان بالغ بر یک میلیون و ۸۰۰ هزار دندان این دانش آموزان نیازمند ۷۲۰ میلیارد تومان اعتبار هستیم ولی اگر با وارنیش فلوراید پیشگیری کنیم، ۱۹۰ میلیارد تومان اعتبار لازم داریم.

حیدری اضافه کرد: اگر دندان همین افراد به عصب برسد هر دندان ۱.۵ میلیون تومان هزینه نیاز دارد که بالغ بر هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان می‌شود، در حالی که با پیشگیری شاهد کاهش قابل توجه هزینه‌ها خواهیم بود.‌