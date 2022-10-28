چین: آمریکا در خصوص سیاست هسته ای پکن اخبار جعلی منتشر می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، وزارت امور خارجه چین با صدور بیانیه‌ای در خصوص تماس تلفنی «وانگ یی» با «سرگئی لاوروف» همتای روس او اعلام کرد که در این رایزنی تلفنی به احیای مذاکرات بین مسکو و کی یف پرداخته شد.

وزارت امور خارجه چین همچنین از اظهارات اخیر ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه مبنی بر پایبندی مسکو به اصل چین واحد تمجید و اعلام کرد: آمریکا اخبار جعلی را درباره سیاست هسته‌ای پکن ترویج می‌دهد در حالی که چین کشوری مسئولیت پذیر در استفاده از این نوع سلاح است.

بر اساس بیانیه وزارت خارجه چین، «وانگ یی» در این تماس تلفنی همچنین گفت: چین و روسیه برای محقق ساختن توسعه متناسب با روند تحولات جهان معاصر، حق قانونی دارند.

وی ادامه داد: هر گونه تلاش برای جلوگیری از پیشرفت چین و روسیه با شکست مواجه خواهد شد.

وزیر خارجه چین تصریح کرد: ما از روسیه برای غلبه بر مشکلات و تقویت جایگاهش به عنوان یک قدرت بزرگ به شدت حمایت خواهیم کرد.

«سرگئی لاوروف» وزیر امور خارجه روسیه نیز در تماس تلفنی با همتای چینی خود تأکید کرد که مسکو آماده تقویت روابط با پکن در همه عرصه‌ها است.

باید اشاره کرد که چین و روسیه در سال‌های اخیر تحت دکترین اتحاد در برابر غرب به هم نزدیک شده‌اند. همکاری چین و روسیه نه تنها در زمینه نظامی و امنیتی بلکه در قلمروهایی نظیر اقتصاد، سیاست، دیپلماسی، فرهنگ، علم و فناوری و بهداشت عمومی بسیار انعطاف پذیر و جامع و در پاره‌ای موارد بسیار متمرکز است.