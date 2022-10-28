مدودف شرط تامین پایدار برق اوکراین را اعلام کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، معاون شورای امنیت ملی روسیه برای بهبود وضعیت تامین برق در اوکراین پیش شرط تعیین کرد.

«دیمیتری مدودف» امروز جمعه در پیامی در حساب کاربری خود در تلگرام آورد که در صورتی که کی‌یف خواسته‌های روسیه را که پیشتر در چارچوب عملیات ویژه نظامی و نتایج همه‌پرسی (در چهار منطقه استقلال یافته اوکراین) مطرح شده است به رسمیت بشناسد، شرایط تامین برق در اوکراین رو به بهبود خواهد گذاشت.

رئیس جمهور سابق روسیه با اشاره به تصمیم مقامات اوکراین برای واردات برق از اسلواکی گفت: مسیر ثبات در تامین انرژی متفاوت است. لازمه این (تامین با ثبات انرژی) مشروع شناختن خواسته های روسیه در چارچوب عملیات نظامی ویژه و نتایج آن است که در قانون اساسی ما انعکاس یافته است. در این صورت وضعیت تامین برق (در اوکراین) بهتر خواهد شد.

مدودف همچنین تاکید کرد که اگر رژیم کی یف برای تامین برق به اسلواکی رو بیاورد، این کار منجر به افزایش بیشتر قیمت انرژی هم برای اروپایی ها و هم اوکراینی ها خواهد شد و در عین حال ثبات مطلوب در سیستم تامین برق اوکراین را در پی نخواهد داشت.

همه پرسی برای پیوستن ۴ منطقه لوهانسک، دونتسک، زاپروژیا و خرسون در شرق اوکراین به روسیه اوایل مهر برگزار شد و پس از رأی موافق اکثریت شرکت‌کنندگان در این همه پرسی، مناطق مذکور درخواست رسمی خود را برای پیوستن به روسیه ارائه کردند و ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه نیز در حکمی رسماً این مناطق را به خاک روسیه الحاق کرد.