رئیس جمهور آلمان: جنگ اوکراین موجب گسست در روابط با روسیه شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، رئیس جمهور آلمان می گوید جنگ روسیه و اوکراین روابط میان مسکو و برلین را به شدت تحت تاثیر قرار داده است.

«فرانک والتر اشتاین مایر» امروز جمعه اعلام کرد که تهاجم روسیه به اوکراین باعث گسست مهمی در روابط آلمان با مسکو شده است . به گفته وی این جنگ رویای «میخائیل گورباچف» رئیس جمهور سابق شوروی را برای ایجاد «خانه مشترک اروپایی» در هم شکسته است.

رئیس جمهور آلمان که از مباحث حزب سوسیال دموکرات‌ آلمان که مدت‌ها به دنبال پیوند اقتصادی نزدیک‌تر با مسکو به منظور تثبیت آن در یک سیستم جهانی غرب‌گرا بودند، حمایت می کرد گفت تهاجم روسیه در 24 فوریه به اوکراین تغییری در این دوران ایجاد کرده است.

اشتاین مایر در این سخنرانی ملی گفت: وقتی به روسیه امروز نگاه می کنیم، دیگر جایی برای رویاهای قدیمی وجود ندارد. کشورهای ما امروز در مقابل یکدیگر ایستاده اند.

رئیس جمهور آلمان در سفری غیرمنتظره صبح روز سه‌شنبه برای دیدار با مقامات اوکراین وارد شهر کی‌یف شد. این نخستین سفر رئیس‌جمهور آلمان پس از آغاز عملیات نظامی روسیه در اوکراین بود. وی در این سفر بر ادامه کمک های آلمان به اوکراین تاکید کرد.