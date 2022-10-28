توماس فریدمن: پوتین جهان را در کریسمس غافلگیر خواهد کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، «توماس فریدمن» نویسنده و روزنامه نگار آمریکایی گفت که جهان از این می ترسد که ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، اوکراین را با تسلیحات هسته‌ای تاکتیکی بمباران کند، اما این روزنامه نگار آمریکایی معتقد است که «تزار» اکنون در حال آماده سازی سلاح دیگری است.

فریدمن در مقاله خود در نیویورک تایمز تاکید کرد که رئیس جمهور روسیه اکنون در حال برداشتن سوپاپ اطمینان از «بمب» انرژی نفت و گاز در مقابل چشم جهانیان و با کمک ناخواسته غرب به راحتی می‌تواند آن را در زمستان پیش رو منفجر کند.

این نویسنده با بیان اینکه پوتین در کریسمس آینده جهان را غافلگیر می‌کند، خاطرنشان کرد که اگر پوتین بمب خود را منفجر کند، قیمت بنزین و گازی که برای گرم کردن در غرب استفاده می‌شود سر به فلک می‌کشد.

وی همچنین گفت که پوتین امیدوار است که پیامدهای سیاسی ناشی از قیمت بالای انرژی باعث شکاف اتحاد غربی حامی اوکراین شود.

این نویسنده خاطرنشان کرد که پوتین اکنون همزمان در حال جنگ در دو جبهه است، اول جنگ زمینی در میدان نبرد در اوکراین و دیگری در حوزه انرژی با هدف شکستن اراده کی یف و اراده متحدانش است.

وی در ادامه افزود که پوتین در تلاش است تا توانایی تولید انرژی اوکراین را فلج کند و این کشور را در زمستانی سرد و طولانی فرو برد، و این در حالی است که آمریکا و غرب استراتژی مشخصی در حوزه انرژی ندارند که بتواند تأثیر بمب انرژی را که پوتین آماده انفجار آن است، کاهش دهد.

تحریم و کمبود نفت

این روزنامه نگار آمریکایی در مقاله خود به تعدادی از عواملی اشاره کرد که به طور اجتناب ناپذیری منجر به افزایش قیمت انرژی در زمستان آینده به سطوح بی سابقه خواهد شد، از جمله تحریمی که اتحادیه اروپا در حال آماده شدن برای اعمال کردن واردات نفت خام از طریق دریا از روسیه است.

اگر به این ممنوعیت، اقدام آلمان و لهستان برای توقف واردات انرژی روسیه از طریق خطوط لوله را اضافه کنیم، به معنای ممنوعیت ۹۰ درصد از واردات کنونی نفت روسیه از اتحادیه اروپا خواهد بود.

در گزارش اخیر مرکز مطالعات استراتژیک و بین المللی در واشنگتن اشاره شده است که تحریم‌ها همچنین شرکت‌های اتحادیه اروپا را از ارائه بیمه کشتیرانی، خدمات دلالی یا تأمین مالی صادرات نفت از روسیه به کشورهای ثالث منع می‌کند.

عامل دیگر احتمال خروج چین از تعطیلی کرونا است، بیماری‌ای که بسیاری از جنبه‌های اقتصاد این کشور را مختل کرده بود و سپس بازگشت مصرف انرژی به آنچه قبل از همه گیری بود، صادرات نفت و گاز به اروپا را متوقف می‌کند. پکن - به موجب قراردادهای بلندمدت با تأمین کنندگان انرژی - مازاد بازارهای انرژی خود را در زمان تعطیلی کرونا به اروپایی‌ها می‌فروخت.

هدیه کریسمس

نویسنده آمریکایی افزود: اگر همه موارد فوق را در نظر بگیریم و پوتین در دسامبر آینده به جای تبعیت از تصمیم اتحادیه اروپا که سقفی برای قیمت تعیین کرده است، صادرات نفت و گاز را به مدت ۳۰ یا ۶۰ روز به همه کشورهای حامی اوکراین متوقف کند، بمب انرژی را منفجر کرده و به عنوان هدیه کریسمس به غرب تقدیم خواهد کرد.

وی افزود که این امر قیمت نفت را به ۲۰۰ دلار در هر بشکه افزایش می‌دهد و قیمت گاز طبیعی نیز به همین ترتیب افزایش می‌یابد. این بدان معناست که قیمت بنزین در ایالات متحده بین ۱۰ تا ۱۲ دلار در هر گالن خواهد رسید.

این مقاله به این نتیجه رسید که اهمیت بمب انرژی برای رهبر روسیه در این واقعیت نهفته است که انفجار قیمت نفت، بر خلاف بمب هسته‌ای که برای برگرداندن تمام جهان علیه پوتین استفاده می‌شود، غرب را بر سر حمایت از اوکراین دچار اختلاف می‌نماید.