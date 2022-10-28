روسیه: ماهواره های تجاری غرب را می توانیم هدف قرار دهیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، یک مقام ارشد وزارت خارجه روسیه بار دیگر به آمریکا ودیگر کشورهای غربی در خصوص مداخله در جنگ اوکراین هشدار داد.

«کنستانتین ورونتسوف» معاون بخش منع اشاعه و کنترل تسلیحات وزارت خارجه روسیه اعلام کرد در صورتی که ماهواره های تجاری ایالات متحده و متحدان این کشور در جنگ اوکراین بکار گرفته شوند، می توانند به اهداف قانونی برای روسیه تبدیل شوند.

این مقام ارشد وزارت خارجه روسیه به کمیته اول سازمان ملل گفت که ایالات متحده و متحدانش در تلاش هستند از فضا برای تحمیل سلطه غرب بهره بگیرند. ورونتسوف در ادامه افزود که استفاده از ماهواره های تجاری غرب در جهت کمک به تشدید اقدامات جنگی در اوکراین روند بسیار خطرناکی را در پیش گرفته است.

ورونتسوف همچنین در این سخنرانی خطاب به کمیته اول سازمان ملل گفت: زیرساخت های شبه غیرنظامی، که غرب به منظور مداخله در جنگ اوکراین از آن بهره می گیرد، می تواند از سوی روسیه هدف قانونی برای حمله تلافی جویانه قرار گیرد. این مقام روس افزود که روسیه استفاده غرب از چنین ماهواره هایی برای حمایت از اوکراین را تحریک آمیز می داند.

ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه که در ۲۴ فوریه (پنجم اسفند ۱۴۰۰) دستور آغاز عملیات ویژه نظامی در اوکراین را صادر کرد، به تازگی و پس از برگزاری همه‌پرسی و الحاق چهار منطقه لوهانسک، دونتسک، خِرسون و زاپروژیا به روسیه، فرمان اضافه کردن نیروگاه هسته‌ای زاپروژیا به فهرست دارایی‌های فدرال این کشور را صادر نیز کرد.