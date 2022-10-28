مردم بوشهر با حضور گسترده در راهپیمایی دست رد به سینه دشمن زدند

به گزارش خبرنگار مهر، احمد محمدی‌زاده ظهر جمعه در حاشیه راهپیمایی مردم بوشهر در جمع خبرنگاران اظهار داشت: هوشیاری، بصیرت، ولایت‌مدار و شناخت دشمنان از ویژگی مردم استان بوشهر است.

وی اضافه کرد: مردم استان بوشهر با کارنامه درخشان در مقابله با دشمنان از جمله استعمار و استکبار همواره در دفاع از دین، میهن و انقلاب اسلامی اقتدار خود را نشان داده‌اند و این بار هم دست رد به سینه دشمنان زدند.

استاندار بوشهر با قدردانی از حضور حماسی مردم در راهپیمایی محکومیت جنایت عمل تروریستی در حرم شاهچراغ شیراز تصریح کرد: انقلاب اسلامی به رهبری امام راحل توسط مردم بنیان‌گذاری شد و نظام اسلامی ایران بر قدرت مردم شکل گرفته است.

محمدی‌زاده با اشاره به اینکه در طول ۴۳ سال گذشته همواره مردم بزرگترین توطئه‌های دشمنان را خنثی کرده‌اند گفت: امروز در این شرایط و حوادث اخیر، اغتشاشات، آشوب و وقایع کشور به ویژه در حادثه حرم شاهچراغ شیراز حتماً نقش اصلی در خنثی کردن دسیسه جهانی و بین‌المللی مردم دارند.

وی با بیان اینکه انقلاب و نظام اسلامی متعلق به مردم است افزود: اکنون دشمن با تمام قدرت، کفر و نفاق برای ضربه زدن به انقلاب اسلامی وارد میدان شده‌اند و امروز مردم وارد صحنه شده‌اند تا از این طریق از خون مطهر شهدا و دستاوردهای انقلاب اسلامی دفاع کنند.

استاندار بوشهر تصریح کرد: مردم همیشه نقش اصلی در خنثی کردن توطئه و جنایت دشمن داشته‌اند و این بار قطعاً نقش مردم است که در پیروزی علیه دشمن نقش اساسی دارند و بدون شک این بار هم مانند دفعات گذشته مردم بر دشمن پیروز می‌شوند.