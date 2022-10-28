شویگو: ۸۲ هزار نفر از نیروهای بسیج عمومی به میدان نبرد اعزام شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، وزیر دفاع روسیه اعلام کرد شمار زیادی از نیروهای بسیج عمومی این کشور به میدان جنگ اعزام شدند.

«سرگئی شویگو» امروز جمعه در گزارشی به «ولادیمیر پوتین» رئیس جمهور روسیه اعلام کرد که۸۲ هزار نفر از کسانی که برای بسیج نیروهای نظامی فراخوانده شده ، به جبهه ها اعزام شده اند.

وزیر دفاع روسیه اعلام کرد که همزمان ۲۱۸ هزار نفر از فراخوان‌شدگان بسیج در حال آماده‌سازی برای اعزام به جبهه‌ها هستند. شویگو یادآور شد که در حال حاضر هیچ طرحی برای بسیج اضافی نیروهای نظامی وجود ندارد.

رئیس‌جمهور روسیه اواخر شهریور «فرمان بسیج محدود نیروهای ذخیره» را امضا کرد. وی دراین‌باره خطاب به مردم روسیه گفت: در شرایط موجود، این تصمیم‌گیری‌ها بسیار ضروری است و کاملاً در چارچوب مواجهه با تهدیدهایی که با آنها روبرو هستیم اتخاذ شده‌اند؛ یعنی برای محافظت از میهن‌مان و حاکمیت و تمامیت ارضی آنها اتخاذ شده‌اند تا امنیت شهروندان روسیه و مردم مناطقی که (در شرق اوکراین) آزاد شده‌اند تضمین شود. به همین علت حمایت از پیشنهاد وزارت دفاع و ستاد کل نیروهای مسلح برای اعلام بسیج عمومی محدود در فدراسیون روسیه بسیار ضروری می‌دانم.