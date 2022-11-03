مسکو: ناتو قدرت نظامی در اروپای شرقی را ۲.۵ برابر افزایش داده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، «سرگئی شویگو» وزیر دفاع روسیه در سخنرانی خود در نشست مشترک با مقامات نظامی بلاروس ضمن ارزیابی وضعیت مرزهای غربی کشورش اعلام کرد که از ماه فوریه تا کنون تعداد نیروهای نظامی ناتو در اروپای مرکزی و شرقی با ۲.۵ برابر افزایش یافته و به بیش از ۳۰ هزار نفر رسیده است.

وزیر دفاع روسیه در این باره گفت: هدف اصلی تلاش های مخرب غرب، جلوگیری از تحقق پتانسیل اقتصادی، نظامی روسیه و سیاست خارجی مستقل آن است. در اروپای مرکزی و شرقی، نیروهای مسلح کشورهای غیرمنطقه ای ناتو در کشورهای بالتیک مستقر هستند.

«سرگئی شویگو» در ادامه افزود: گروه های تاکتیکی گردان چند ملیتی جدید در بلغارستان، مجارستان، رومانی و اسلواکی در حال ایجاد هستند. متحدان روسیه به ویژه بلاروس در نتیجه افزایش نیروهای ناتو در منطقه در معرض خطر قرار دارند.

وی همچنین ابراز داشت که کشورهای غربی با ارائه سلاح و مهمات مدرن، اطلاعات اطلاعاتی، اعزام مستشاران نظامی و مزدوران به کی یف تشدید درگیری ها در اوکراین را تشویق می کنند.

در همین ارتباط، یک مقام ارشد روسیه شنبه هفته جاری گفت که استقرار تسلیحات هسته‌ای تاکتیکی مدرن B۶۱ آمریکا در پایگاه های ناتو در اروپا، آستانه تحمل هسته ای را کاهش می دهد و روسیه این اقدام را در برنامه ریزی نظامی خود در نظر می گیرد.

در بحبوحه بحران اوکراین، پولیتیکو در ۲۶ اکتبر گزارش داده بود که ایالات متحده در نشست غیرعلنی ناتو در ماه جاری اعلام کرد که استقرار نسخه مدرن B۶۱-۱۲ را با ورود تسلیحات جدید به پایگاه‌های اروپایی در این کشور تسریع خواهد کرد.

«الکساندر گروشکو»، معاون وزیر خارجه روسیه با انتقاد از استقرار تسلیحات هسته‌ای جدید آمریکا در اروپا به تاس گفت: ما نمی‌توانیم برنامه‌های مدرن‌سازی سلاح‌های هسته‌ای در اروپا را نادیده بگیریم.

طبق تحقیقات فدراسیون دانشمندان آمریکایی که در سال ۲۰۱۴ منتشر شد، بمب گرانشی ۱۲ فوتی B۶۱-۱۲ نسبت به بسیاری از نسخه‌های قبلی کلاهک هسته‌ای کمتری دارد، اما دقیق‌تر است و می‌تواند به زیر زمین نفوذ کند.