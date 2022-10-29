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۷ آبان ۱۴۰۱، ۱۵:۳۶

پیکر شهدای حمله تروریستی شیراز وارد مشهد مقدس شد

پیکر شهدای حمله تروریستی شیراز وارد مشهد مقدس شد

مشهد ـ پیکر مطهر شهدای حمله تروریستی حرم شاهچراغ (ع) شیراز وارد فرودگاه بین المللی شهید هاشمی نژاد مشهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، هواپیمای حامل پیکر مطهر شهدای حمله تروریستی حرم شاهچراغ (ع) شیراز دقایقی قبل در فرودگاه شهید هاشمی نژاد مشهد به زمین نشست‌.

در مراسم استقبال رسمی از پیکر این شهیدان، خانواده معظم شاهد، مسئولین مختلف حضور دارند.

پیکر شهدای حمله تروریستی شیراز وارد مشهد مقدس شد

شهدای حادثه تروریستی شاهچراغ از ساعت ۱۵ از میدان بسیج به سمت حرم مطهر رضوی با حضور گسترده مردم شریف، فرهنگیان و دانش آموزان انقلابی مشهد مقدس تشییع می‌شوند.

گفتنی است؛ مراسم وداع با شهدای حادثه تروریستی حرم شاهچراغ (ع) بعد از نماز مغرب و عشاء در حرم مطهر رضوی برگزار می‌شود.

کد مطلب 5619668

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