اشتباهات داوری زیادی علیه تراکتور انجام می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، ایوب بهتاج بامداد سه شنبه در گفت وگویی در خصوص روند تراکتور از ابتدای لیگ تا کنون اظهار داشت: هفته‌های اول به خاطر عدم آشنایی بود و بعد از ان شرایط بهتر شد. با این حال امیدواریم شرایط بهتر شود. خارجی‌های خوبی گرفتیم و آلوز هم از بهترین‌های لیگ ما است.

از بازی با پرسپولیس شرایط فرق کرد. همان بازی خود پرسپولیسی‌ها مانده بودند که چرا پنالتی گرفته‌اند. هر هفته از داوری متضرر می‌شویم. سید علی از لیگ نوزدهم تصمیماتی علیه ما گرفت. همین بازی با ملوان هم گلی که زدیم و کمک مردود کرد، داور نزدیک صحنه بود و باید خودش تصمیم مطلق می‌گرفت. همین پنالتی‌ها و افسایدهای اشتباه به ضرر ما تمام می‌شود. چه کسی جواب هواداران ما را می‌دهد. تراکتور یک تیم خصوصی است و تنها تیمی هستیم که با تیم‌های دولتی و صنعتی رقابت می‌کنیم.

وی گفت: دوستان اشاره می‌کنند اگر VAR بیاید مشکل حل می‌شود پس سرمایه انسانی چه می‌شود؟ در انگلیس پنج بازی یکبار هم این سیستم نیاز نمی‌شود. ما محکوم هستیم. علم داوری جزئی از فوتبال است. سید علی بعد از یازده هفته آمد داوری کرد. کمکش بعد از ۱۲ هفته. سیستم داوری ما مشکل دارد. تا زمانی که این سیستم درست نشود وضعیت همین است.

سرپرست مدیرعاملی تراکتور گفت: هیات رییسه فدراسیون ۱۰ ساعت جلسه داشت و اصولی خیلی دستوری گفت اگر باشگاه‌ها VAR نداشته باشند باید به شهر دیگری برود. فدراسیون چه امکاناتی به باشگاه‌ها می‌دهد؟ فدراسیون به ما دستور داده که ورزشگاه باید مجهز به ال ای دی برای تبلیغات باشد اما کسی که می‌خواهد تبلیغ کند باید خودش امکانات را فراهم کند. باید همه تجهیز شود تا سطح کیفی بالا برود. به باشگاه‌ها باید احترام بگذارید. الان شمال غرب کشور یک تیم لیگ برتری دارد. باید حمایت شود اما کاری نکنید مالکیت باشگاه دلسرد شود. فدراسیون بیشتر با باشگاه‌ها ارتباط داشته باشد تا پیشرفت خوبی را شاهد باشیم و هم تیم ملی خوبی داشته باشیم.