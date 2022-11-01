۵۷۹ واحد تولیدی و صنعتی استان مرکزی گازدار شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا سمیعی گفت: با ایمن سازی شبکه توزیع گاز و بهینه سازی طرح گازرسانی و مقاوم سازی ساختمان‌های اداری قدیمی و بازسازی ایستگاه‌های تقلیل فشار گاز، عمر تأسیسات و ابنیه را بالابرده و با این اقدام با حداقل امکانات به حداکثر بهره وری دست می‌یابیم.

سمیعی گفت: در سالی که از طرف مقام معظم رهبری به نام تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین مزین شده از مجموع ۷۷۲ واحد تولیدی و صنعتی مشمول شورای اقتصاد از زمان ابلاغ تا نیمه اول ۱۴۰۱ تعداد ۵۷۹ واحد گازدار شده و تعداد ۸۸ واحد دیگر در دست اقدام بوده و مابقی در مرحله بررسی است.

وی ادامه داد: طراحی و اجرای شبکه توزیع و تغذیه جهت حفره‌های پراکنده و خطوط تقویتی و ایمن سازی شبکه‌های آسیب دیده از سیل به طول شش کیلومتر در برنامه ریزی سال جاری این شرکت می‌باشد.

مدیر عامل شرکت گاز استان مرکزی در خصوص طرح‌های ساختمانی شرکت اضافه کرد: عملیات بهسازی و مقاوم سازی ایستگاه‌های تقلیل فشار تا نیمه اول امسال تعداد ۴۰ ایستگاه به اتمام رسیده و ۱۲ ایستگاه دیگر نیز در دست اجرا است.