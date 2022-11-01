مبارزه با فساد باید توأم با اخلاق و انصاف باشد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی وزارت دادگستری، امین حسین رحیمی وزیر دادگستری با حضور در نشست مدیران کل ستادی و استانی سازمان تعزیرات حکومتی که در محل این سازمان برگزار شد، رعایت انصاف و اخلاق در رسیدگی به پرونده‌ها را بسیار مهم و حیاتی برشمرد و گفت: نحوه برخورد ما با ارباب رجوع، اعمال قانون و احیاناً اعمال جریمه باید با رعایت انصاف و اخلاق توأم باشد، بی دقتی و اهمال در این موضوع نارضایتی و دلسردی مردم را در پی دارد.

رحیمی، حفظ آبرو و شأن مردم در رسیدگی‌ها، دقت نظر در اجرای قوانین و مبارزه با فساد را از جمله مهمترین وظایف مدیران و کارکنان سازمان تعزیرات حکومتی بر شمرد.

وزیر دادگستری در این نشست با اشاره به اینکه عملکرد سازمان تعزیرات حکومتی و زحمات و نتایج حاصله با توجه به ثبات نسبی بازار حقیقتاً جای تقدیر و تشکر دارد گفت: ایده ارزشمند تشکیل شعب ملی تعزیرات نقش مهم و اثرگذاری در تنظیم بازار، رسیدگی به تخلفات و نظم‌دهی به فعالیت سازمان تعزیرات حکومتی داشته است.

پیش از سخنان وزیر دادگستری، احمد اصانلو رئیس سازمان تعزیرات حکومتی در گزارشی، اقدامات سازمان تعزیرات حکومتی را در حوزه نظارت و تنظیم بازار، مسائل داخلی سازمان و وضعیت رسیدگی به پرونده‌های تعزیراتی را تشریح کرد.