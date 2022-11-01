سوئد میزبان تسلیحات هسته ای ناتو خواهد بود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اینتل ریپابلیک، مقامات سوئدی بر این باورند که باید برای پیوستن به ائتلاف نظامی ناتو از تعیین هر گونه شرط و شروطی صرف نظر کنند.

«مایکل بیدن» فرمانده عالی نیروهای مسلح سوئد امروز سه شنبه پیشنهاد کرد که اگر دولت سوئد خواهان پیوستن به ناتو است، نباید خط قرمزی را در برنامه‌های پیوستن به ناتو تعیین کند.

فرمانده عالی نیروهای مسلح سوئد در ادامه توضیح داد که این بدان معناست که در صورت پیوستن سوئد به ائتلاف نظامی، ناتو مجاز به استقرار سلاح‌های هسته‌ای خود در خاک سوئد خواهد بود.

سوئد به همراهی فنلاند به بهانه جنگ در اوکراین، تلاش وافری را برای پیوستن به ناتو در پیش گرفته اند. هر چند به در بسته مخالفت های ترکیه برخورد کرده اند. «رجب طیب اردوغان» رئیس جمهور ترکیه شنبه نهم مهر ماه سال جاری در سخنانی اعلام کرد: تا زمانی که به وعده های داده شده عمل نشود، مواضع اصولی و مصمم خود را در زمینه عضویت سوئد و فنلاند در ناتو حفظ خواهیم کرد.