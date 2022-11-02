سیاست فدراسیون کشتی؛ یا تیم کامل یا هیچکس!

به گزارش خبرنگار مهر، رقابت‌های جام جهانی کشتی آزاد ۲۰۲۲ قرار است طی روزهای ۱۹ و ۲۰ آذر به میزبانی کشور آمریکا برگزار شود و این در حالیست که با توجه به تجربیات قبلی ممکن است روند صدور ویزا برای اعضای تیم اعزامی ایران با کارشکنی کشور میزبان مواجه باشد.

بر این اساس علیرضا دبیر به عنوان رئیس فدراسیون کشتی کشورمان همچنان همان موضع قبلی را در نظر دارد و معتقد است در صورتیکه آمریکا مثل دفعه قبل به برخی از اعضای تیم ایران ویزا ندهد، قطعاً اعزام تیم ملی به جام جهانی آمریکا انجام نخواهد شد. با این وجود می‌توان دریافت که فدراسیون کشتی سیاست «اعزام تمام اعضای تیم یا هیچکس» را پیش رو دارد و هیچ تعارفی با کشور میزبان و حتی اتحادیه جهانی کشتی ندارد.

در همین راستا محمد ابراهیم امامی سخنگوی فدراسیون کشتی در گفتگو با خبرنگار مهر اعلام کرد: تمام روند قانونی و اداری اعزام تیم ملی کشتی آزاد از سوی فدراسیون در حال انجام است تا مشکلی برای دریافت ویزا از جانب ما وجود نداشته باشد. ضمن اینکه جام جهانی یک رویداد رسمی در تقویم اتحادیه جهانی است و کشور میزبان مسابقات موظف به صدور ویزا برای تیم‌های شرکت کننده است.

وی با اشاره به سیاست فدراسیون کشتی برای برخورد با کارشکنی احتمالی از سوی کشور میزبان گفت: طبق تاکید رئیس فدراسیون در صورت عدم صدور ویزا برای تمامی اعضای تیم ایران از سوی کشور میزبان، تیمی از کشورمان به جام جهانی آمریکا اعزام نخواهد شد.

آمریکایی‌ها سابقه عدم صدور ویزا برای برخی از اعضای تیم ایران را دارند که فدراسیون کشتی در همان مورد قبلی نیز تصمیم گرفت به جای مماشات با عدم صدور ویزا برای برخی از اعضای تیم، بطور کلی سفر تیم ملی را لغو کند.