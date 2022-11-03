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۱۲ آبان ۱۴۰۱، ۱۴:۳۸

جام جهانی کشتی فرنگی – آذربایجان

کشتی فرنگی با داوران ایرانی عازم شدند

کشتی فرنگی با داوران ایرانی عازم شدند

اعضای تیم ملی کشتی فرنگی برای حضور در جام جهانی بامداد امروز راهی کشور آذربایجان شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون کشتی، رقابت های جام جهانی کشتی فرنگی روزهای ۱۴ و ۱۵ آبان ماه در شهر باکو آذربایجان برگزار می شود.

ترکیب تیم ملی کشتی فرنگی برای حضور در این مسابقات به شرح زیر است:

۵۵ کیلوگرم: پویا دادمرز – مهدی جواهری
۶۰ کیلوگرم: مهدی محسن نژاد – پویا ناصرپور
۶۳ کیلوگرم: ایمان محمدی – سعید اسماعیلی
۶۷ کیلوگرم: دانیال سهرابی – حجت رضایی
۷۲ کیلوگرم: امیر عبدی – محمدرضا رستمی
۷۷ کیلوگرم: محمدرضا مختاری – عارف حبیب اللهی
۸۲ کیلوگرم: علیرضا مهمدی – محمدحسین محمودی
۸۷ کیلوگرم: ابوالفضل چوبانی – حمیدرضا بادکان
۹۷ کیلوگرم: مهدی بالی – علی عابدی درزی
۱۳۰ کیلوگرم: علی اکبر یوسفی - فردین هدایتی

سرمربی: حسن رنگرز
مربیان: حسن حسین زاده، طالب نعمت پور، فرزاد ایمانعلی زاده، سید صابر میرزاده
ماساژور: امین حق پناه

داور: مزدک گیتی - محسن جلیلیان

کد مطلب 5623578

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