کشتی فرنگی با داوران ایرانی عازم شدند

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون کشتی، رقابت های جام جهانی کشتی فرنگی روزهای ۱۴ و ۱۵ آبان ماه در شهر باکو آذربایجان برگزار می شود.

ترکیب تیم ملی کشتی فرنگی برای حضور در این مسابقات به شرح زیر است:



۵۵ کیلوگرم: پویا دادمرز – مهدی جواهری

۶۰ کیلوگرم: مهدی محسن نژاد – پویا ناصرپور

۶۳ کیلوگرم: ایمان محمدی – سعید اسماعیلی

۶۷ کیلوگرم: دانیال سهرابی – حجت رضایی

۷۲ کیلوگرم: امیر عبدی – محمدرضا رستمی

۷۷ کیلوگرم: محمدرضا مختاری – عارف حبیب اللهی

۸۲ کیلوگرم: علیرضا مهمدی – محمدحسین محمودی

۸۷ کیلوگرم: ابوالفضل چوبانی – حمیدرضا بادکان

۹۷ کیلوگرم: مهدی بالی – علی عابدی درزی

۱۳۰ کیلوگرم: علی اکبر یوسفی - فردین هدایتی



سرمربی: حسن رنگرز

مربیان: حسن حسین زاده، طالب نعمت پور، فرزاد ایمانعلی زاده، سید صابر میرزاده

ماساژور: امین حق پناه

داور: مزدک گیتی - محسن جلیلیان