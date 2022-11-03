کشتی فرنگی با داوران ایرانی عازم شدند

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون کشتی، رقابت های جام جهانی کشتی فرنگی روزهای ۱۴ و ۱۵ آبان ماه در شهر باکو آذربایجان برگزار می شود.
ترکیب تیم ملی کشتی فرنگی برای حضور در این مسابقات به شرح زیر است:
۵۵ کیلوگرم: پویا دادمرز – مهدی جواهری
۶۰ کیلوگرم: مهدی محسن نژاد – پویا ناصرپور
۶۳ کیلوگرم: ایمان محمدی – سعید اسماعیلی
۶۷ کیلوگرم: دانیال سهرابی – حجت رضایی
۷۲ کیلوگرم: امیر عبدی – محمدرضا رستمی
۷۷ کیلوگرم: محمدرضا مختاری – عارف حبیب اللهی
۸۲ کیلوگرم: علیرضا مهمدی – محمدحسین محمودی
۸۷ کیلوگرم: ابوالفضل چوبانی – حمیدرضا بادکان
۹۷ کیلوگرم: مهدی بالی – علی عابدی درزی
۱۳۰ کیلوگرم: علی اکبر یوسفی - فردین هدایتی
سرمربی: حسن رنگرز
مربیان: حسن حسین زاده، طالب نعمت پور، فرزاد ایمانعلی زاده، سید صابر میرزاده
ماساژور: امین حق پناه
داور: مزدک گیتی - محسن جلیلیان
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