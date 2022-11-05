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۱۴ آبان ۱۴۰۱، ۱۱:۲۸

جام جهانی کشتی فرنگی- باکو

ایران در نخستین گام از سد ترکیه گذشت

ایران در نخستین گام از سد ترکیه گذشت

تیم ملی کشتی فرنگی کشورمان امروز در نخستین دیدار خود در رقابت‌های جام جهانی ۲۰۲۲ آذربایجان موفق شد تیم ترکیه را شکست دهد.

به گزارش خبرگزاری مهر، رقابت‌های جام جهانی کشتی فرنگی از صبح امروز در شهر باکو آذربایجان آغاز شده که تیم ملی کشورمان در نخستین دیدار خود به مصاف تیم ترکیه رفت و با نتیجه ۶ بر ۴ به پیروزی رسید.

نتایج انفرادی مصاف ایران و ترکیه به شرح زیر است:

۵۵ کیلوگرم: پویا دادمرز، برنده ۱ - اکرم اوزترک ۱
۶۰ کیلوگرم: مهدی محسن نژاد ۹ – کرم کمال ۷
۶۳ کیلوگرم: ایمان محمدی ۸ – احمت اویار صفر
۶۷ کیلوگرم: سید دانیال سهرابی ۸ – مورات فیرات صفر
۷۲ کیلوگرم: محمدرضا رستمی ۲ – سلجوق جان ۱
۷۷ کیلوگرم: محمدرضا مختاری ۲ – یونس امره باشار ۶‌
۸۲ کیلوگرم: علیرضا مهمدی ۵ – برهان آکبوداک ۷
۸۷ کیلوگرم: حمیدرضا بادکان ۲ – علی جنگیز ۱۱‌
۹۷ کیلوگرم: مهدی بالی ۴ – متهان باشار ۲‌
۱۳۰ کیلوگرم: علی اکبر یوسفی ۵ – عثمان ایلدیریم، برنده ۵‌

کد مطلب 5624699

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