ایران در نخستین گام از سد ترکیه گذشت

به گزارش خبرگزاری مهر، رقابتهای جام جهانی کشتی فرنگی از صبح امروز در شهر باکو آذربایجان آغاز شده که تیم ملی کشورمان در نخستین دیدار خود به مصاف تیم ترکیه رفت و با نتیجه ۶ بر ۴ به پیروزی رسید.
نتایج انفرادی مصاف ایران و ترکیه به شرح زیر است:
۵۵ کیلوگرم: پویا دادمرز، برنده ۱ - اکرم اوزترک ۱
۶۰ کیلوگرم: مهدی محسن نژاد ۹ – کرم کمال ۷
۶۳ کیلوگرم: ایمان محمدی ۸ – احمت اویار صفر
۶۷ کیلوگرم: سید دانیال سهرابی ۸ – مورات فیرات صفر
۷۲ کیلوگرم: محمدرضا رستمی ۲ – سلجوق جان ۱
۷۷ کیلوگرم: محمدرضا مختاری ۲ – یونس امره باشار ۶
۸۲ کیلوگرم: علیرضا مهمدی ۵ – برهان آکبوداک ۷
۸۷ کیلوگرم: حمیدرضا بادکان ۲ – علی جنگیز ۱۱
۹۷ کیلوگرم: مهدی بالی ۴ – متهان باشار ۲
۱۳۰ کیلوگرم: علی اکبر یوسفی ۵ – عثمان ایلدیریم، برنده ۵
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