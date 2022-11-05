رحیم علی آبادی پیشکسوت و عضو پیشین شورای فنی کشتی فرنگی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: رقابتهای جهانی ۲۰۲۲ صربستان در حالی برای محمد بنا و شاگردانش با ناکامی پشت سر گذاشته شد که این تیم در همان گام نخست نشان داد به هیچ عنوان سر حال و قبراق نیست. بی تردید افت بدنی و فنی بچه‌ها باعث شد تا آنها نتوانند به درستی توان فنی و تکنیکی خود را در باربر حریفان به نمایش بگذارند.

وی افزود: با توجه به حضور طولانی مدت برخی کشتی‌گیران در ترکیب تیم ملی و اردوهای آماده سازی، پیش بینی چنین وضعیتی کاملاً ممکن بود و همه دیدیم که ملی پوشان باتجربه و عنواندار هم به علت برخی افت بدنی نتوانستند نتیجه لازم را کسب کنند.

دارنده مدال نقره بازی‌های المپیک در خصوص تاکید بزرگان و قهرمانان کشتی فرنگی بر اجرای چرخه انتخابی گفت: زمانی که ما بر نحوه اجرای چرخه انتخابی اصرار داشتیم به ما گفتند محمد بنا، سبک و ایده خودش را دارد و باید با سبک خودش تیم ملی را ارنج کند. از سوی دیگر ما هم معتقد بودیم بقای کشتی فرنگی به دیده شدن کشتی گیران، مربیان، هیأت‌ها و مدعیان لیگ برتر بستگی دارد و باید پشتوانه‌سازی را به صورت جدی و عادلانه اجرا کرد.

علی آبادی انتخاب حسن رنگرز به عنوان سرمربی تیم ملی را به فال نیک گرفت و گفت: مطمئناً از این پس شاهد اجرایی شدن دقیق چرخه انتخابی به شکلی خوب و ایده‌آل خواهیم بود که نفرات حاضر در رقابت‌های قهرمانی کشور، لیگ برتر و سایر رویدادها می‌توانند در عین عدالت و برابری برای رسیدن به دوبنده تیم ملی بجنگند.

وی به رقابتهای جام جهانی باکو هم اشاره کرد و افزود: خوشبختانه رنگرز و ملی‌پوشان کشتی کشورمان تجربه و انگیزه خوبی برای حضور در این مسابقات دارند به ویژه آنکه فرنگی‌کاران کشورمان به تازگی عنوان قهرمانی مسابقات امیدهای جهان را هم کسب کرده است. ضمن اینکه جام جهانی می‌تواند میدانی خوبی برای کسب تجربه نفرات جوان‌تر تیم ملی برای آینده‌ای روشن و موفقیت آمیز باشد.