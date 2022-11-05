به گزارش خبرنگار مهر، پس از اتفاقات عجیب و بی سابقه در آخرین روز از رقابتهای قهرمانی امیدهای جهان که باعث حذف آزادکار کشورمان و از دست رفتن قهرمانی تیم ایران شد، فدراسیون کشتی وعده داد بدون تعارف و با جدیت به تمامی ابعاد آن ماجرا رسیدگی خواهد کرد.

در همین راستا نشست کمیته انضباطی فدراسیون کشتی روز سه شنبه هفته گذشته با حضور علیرضا دبیر و ابراهیم مهربان رئیس و دبیر فدراسیون کشتی و همچنین اعضای کمیته انضباطی و نمایندگان وزارت ورزش، محسن کاوه مدیر تیم‌های ملی کشتی آزاد، سجاد غلامی ملی پوش وزن ۸۶ کیلوگرم، امید قاسمی پزشکیار و هادی عباسی مطلق مسئول تدارکات تیم اعزامی برگزار شد.

از سوی دیگر پژمان درستکار سرمربی تیم ملی کشتی آزاد و علی روحی سرپرست تیم کشتی آزاد امید هم بصورت تلفنی به این نشست ملحق شدند که در نهایت همه چیز به نشست آتی این کمیته که ۱۰ روز کاری بعد برگزار می‌شود، موکول شد.

فاطمه زرین ماه رئیس کمیته انضباطی کشتی دلیل عدم صدور رأی و لزوم برگزاری نشست بعدی را هم مشاهده فیلم‌های اتفاقات رخ داده و دریافت مستندات و گزارشات مربوطه از سوی فدراسیون پزشکی ورزشی، نماینده حراست وزارت ورزش و اتحادیه جهانی کشتی اعلام کرد.

اما نکته مهم اینجاست که با وجود جدیت و صراحت رئیس فدراسیون کشتی در خصوص پیگیری و برخورد با مقصر یا مقصران اصلی، نباید سجاد غلامی را به عنوان آزادکار متخلف در یک سوی پرونده قرار دهد و مابقی افراد دخیل در این اتفاق را در سوی دیگر. در واقع کمتیه انضباطی فدراسیون و شخص علیرضا دبیر به عنوان سکاندار کشتی ایران باید فارغ از هر گونه ارتباط با افراد و بدون در نظر گرفتن مسئولیت و نقش آنها در تیم امید، همه را به یک چشم ببینند تا حقی از کسی ضایع نشود.

خوشبختانه دبیر در همان نشست نیز بارها تاکید کرد: «اول از هر چیز از همه می‌خواهم در تصمیمات خود خدا را در نظر بگیرید و مقصر یا مقصران را معرفی کنید. در نتیجه باید تمامی جوانب ماجرا را بررسی و پس از آن تصمیم گیری کنید تا حقی از کسی ضایع نشود.»

لزوم رسیدگی عادلانه به این پرونده از آنجایی مطرح شده که بسیاری از بزرگان و پیشکسوتان کشتی کشورمان در خصوص دیسکالیفه شدن سجاد غلامی در مسابقات امیدهای جهان معتقدند این موضوع ابعاد مختلفی دارد و نباید صد درصد آنرا از چشم ورزشکار دید. در توضیح این تخلف، اعضای کادر فنی تیم امید هم باید پاسخگو باشند و در نهایت فدراسیون کشتی بهترین و عادلانه ترین رأی را در خصوص متخلف یا متخلفین صادر کند.

به گزارش خبرنگار مهر، چندی پیش تیم کشتی آزاد کشورمان در رقابتهای قهرمانی زیر ۲۳ سال جهان در اسپانیا با اختلافی ناچیز با تیم گرجستان به عنوان نایب قهرمانی رسید. بطوریکه تیم گرجستان با ۱۴۱ امتیاز بر سکوی نخست جهان ایستاد و شاگردان پژمان درستکار با ۱۳۴ امتیاز به نایب قهرمان بسنده کردند. اما دلیل اصلی از دست دادن جام قهرمانی، اتفاق تلخی در روز پایانی این مسابقات بود که کشتی ایران را با شوک بزرگی روبرو کرد. اتفاقی که طی آن سجاد غلامی آزادکار وزن ۸۶ کیلوگرم کشورمان به دلیل تخلفی عجیب و ابهام انگیز از دور رقابتها حذف (دیسکالیفه) شد و در حالی که می‌توانست با ادامه دادن مبارزاتش در گروه بازنده‌ها و رسیدن به دیدار رده بندی، امتیاز لازم برای قهرمانی ایران را کسب کند، یک اقدام سوال برانگیز، جام قهرمانی را از ایران دور کرد.