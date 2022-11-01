به گزارش خبرنگار مهر، چندی پیش تیم کشتی آزاد کشورمان در رقابتهای قهرمانی زیر ۲۳ سال جهان در اسپانیا با اختلافی ناچیز از تیم گرجستان به عنوان نایب قهرمانی رسید. بطوریکه تیم گرجستان با ۱۴۱ امتیاز بر سکوی نخست جهان ایستاد و شاگردان پژمان درستکار با ۱۳۴ امتیاز به نایب قهرمان بسنده کردند. اما دلیل اصلی از دست دادن جام قهرمانی، اتفاق تلخی در روز پایانی این مسابقات بود که کشتی آزاد ایران را با شوک بزرگی روبرو کرد. بطوریکه سجاد غلامی آزادکار وزن ۸۶ کیلوگرم تیم کشورمان به دلیل تخلفی عجیب و ابهام انگیز از دور رقابتها حذف (دیسکالیفه) شد و در حالی که می‌توانست امتیاز لازم برای قهرمانی تیم را کسب کند، به دلیل یک اقدام سوال برانگیز جام قهرمانی را از ایران گرفت.

این ملی پوش جوان در حالی جام قهرمانی را از چنگ تیم ایران در آورد که می‌توانست در دیدار رده بندی برای کسب مدال برنز به میدان برود و حتی با شکست، امتیاز لازم برای قهرمانی ایران را بدست آورد، اما قبل از مصاف در گروه بازنده‌ها به دلیل تزریق سرم مرتکب تخلف پزشکی و سپس از سوی مسئولان برگزاری مسابقات دیسکالیفه شد. این اتفاق به حذف کامل او انجامید و هیچ امتیازی در وزن ۸۶ کیلوگرم به تیم امید ایران نرسید و قهرمانی ایران از دست رفت.

در این میان گزارش‌های مختلفی از آن شب عجیب روایت شد که هر کدام از اهالی کشتی یک سر ماجرا را مقصر اصلی می‌دانستند، اما به هر حال هم آزادکار خاطی و هم کادر فنی و پزشک تیم باید مورد مواخذه قرار می‌گرفتند و حقیقت ماجرا روشن می‌شد. گفته شده این کشتی‌گیر به دلیل ضعف شدید جسمانی و با اصرار خودش از پزشک می‌خواهد تا به او سرم تزریق کند و زمانیکه با ممانعت پزشک مواجه می‌شود، اعلام می‌کند مجوز این کار را از پژمان درستکار و محسن کاوه گرفته؛ درحالیکه همه می‌دانند طبق قوانین اتحادیه جهانی کشتی تزریق سرم یا هر داروهای تقویتی دیگری ممنوع است و با کشتی گیر خاطی برخورد قانونی می‌شود.

سوال اینجاست که اگر ملی پوش متخلف ایران، اصرار خودسرانه به تزریق سرم داشته، چرا کادر پزشکی با این کار موافقت کرده و آیا کادر پزشکی از این تخلف که بدون هماهنگی با پزشک مسابقات انجام شده، مطلع نبوده است؟ در همین راستا علیرضا دبیر که از همان ابتدا با جدیت وعده برخورد با خاطیان را داده بود اعلام کرد به زودی نشست ویژه کمیته انضباطی برگزار و با مقصران این اتفاق عجیب برخورد خواهد شد.

حال به روز موعود رسیدیم و امروز باید کمیته انضباطی فدراسیون کشتی برای بررسی به این تخلف صورت گرفته تشکیل شود. کمیته‌ای که علاوه بر مسئولان فدراسیون کشتی، میزبان محسن کاوه و پژمان درستکار به عنوان مدیر فنی و سرمربی تیم کشتی امید خواهد بود. از سوی دیگر سجاد غلامی و پزشک تیم اعزامی هم در این نشست ویژه و مهم حضور دارند تا ابعاد قضیه بطور جدی و واضح مورد بررسی قرار گیرد.

اهالی کشتی معتقدند این اتفاق به هیچ عنوان قابل چشم پوشی و توجیه نیست و باید بدون تعارف و با جدیت به بررسی آن پرداخت. به ویژه آنکه علیرضا دبیر هم بر این موضوع تاکید کرده: «پولی که برای کشتی گیران خرج می‌شود پول بیت‌المال است. پولی که از فروش نفت و مالیات به دست می‌آید را در اختیار ما می‌گذارند و قرار نیست هر طور دلمان می‌خواهد عمل کنیم. فقط از خدای خودم شرمنده هستم که چنین اتفاقی رخ داد.»