۱۳ آبان روز ماندگار تاریخ انقلاب اسلامی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی اصغر اصغری صبح چهارشنبه در حاشیه مراسم نواخته شدن زنگ ملی استکبار ستیزی با گرامیداشت روز ملی مبارزه با استکبار جهانی اظهار داشت: ۱۳ آبان روز ماندگار در و از پرشورترین روزهای انقلاب اسلامی است و همه اقشار مردم در راهپیمایی پرشور شرکت خواهند کرد.

وی با اشاره به برنامه‌های پیش بینی شده برای هفته ملی استکبارستیزی، راهپیمایی مردمی روز ۱۳ آبان در ۵۰ نقطعه استان را از محوری ترین برنامه‌ها برشمرد و گفت: این مراسم در مرکز استان از میدان ابن شهر آشوب شروع و به مصلی و آئین نماز جمعه ختم می‌شود.

وی برپایی نشست‌های روشنگری و ایستادگی و مقاومت ملت ایران برابر آمریکا و رمز افول آمریکا، میزگرد تحلیلی و سیاسی با موضوع ۱۳ آبان در مدارس و دانشگاه‌های استان از دیگر برنامه‌ها بیان کرد و افزود: برگزاری نشست‌های بصیرتی در ادارات، همایش بزرگ حامیان ولایت در بهشهر و نواختن زنگ استکبارستیزی در مدارس از جمله برنامه‌ها است.

حجت الاسلام اصغری مسابقه عکاسی، نقاشی و دوچرخه سواری نیز از برنامه‌های حاشیه‌ای مراسم روز ۱۳ آبان خواهد بود.