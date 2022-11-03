دانشجویان از مطالبات خود گفتند

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها- اسرا درویشی: این روزها برگزاری تریبون آزاد اندیشی بحث داغ مدارس و دانشگاه‌ها شده است، به دنبال آن در دانشگاه تبریز نیز چند روزی است تریبون‌های آزاداندیشی برگزار می‌شود و استقبال بالایی هم شده است.

روز چهارشنبه، ۱۱ آبان ماه، چهارمین روز از تریبون‌های آزاداندیشی دانشجویان در آمفی تئاتر روباز دانشگاه معروف به چاله عمران به مدت یک و نیم ساعت در فضایی سالم و بدون حاشیه با حضور کثیری از دانشجویان برگزار شد.

در ابتدای برنامه مجری اعلام کرد که دانشجویان هر دو طرف آزادی بیان دارند و به راحتی می‌توانند مطالبات خود را بیان کنند. دانشجویان هم از مطالبات خود گفتند.

یکی از دانشجویان گفت: «آزادی فقط حجاب نیست، درخواست ما هم صرفاً حجاب نیست، ما مطالبات دیگری هم داریم.»

دانشجوی دیگری هم خطاب به دانشجویان معترض بیان کرد: «کسانی ما را به اغتشاش دعوت می‌کنند که خود نامه تحریم ما و ایران را امضا کرده‌اند، موضوع رقصیدن نیست، موضوع امنیت ما است چراکه ما اهداف بزرگی داریم.»

تعدادی از دانشجویان هم در رابطه با عقب‌ماندگی و روند کند پیشرفت‌ها سخن گفتند، به‌عنوان مثال یکی از دانشجویان انتقاد کرد چرا ایران از برخی کشورهای منطقه ضعیف‌تر عمل کرده است؟ مدیریت ایران سخت‌تر از چین است؟

دانشجوی دیگری با اشاره به شعار «زن، زندگی، آزادی» اضافه کرد: برخی این شعار را تروریستی می‌دانند.

وی ادامه داد: شعار مهم نیست، عمل مهم‌تر از شعار است.

دانشجوی دیگری با تاکید بر گرانی، بیکاری و تورم، خاطرنشان کرد: «مشکلات معیشتی در جامعه بیداد می‌کند و وضعیت اصلاً مناسب نیست.»

دیگری یادآور شد: چرا آقازاده‌ها در خارج از کشور مشغول زندگی هستند و ما باید اینجا سختی بکشیم؟

دانشجوی منتقد دیگری افزود: حرف ما حکومت دینی نیست، سخن ما حکمرانی نادرست است.

دیگری انتقاد کرد و گفت: «ای کاش مسئولین استانی، کشوری و نمایندگان مجلس هم در این جلسات حضور داشتند.»

گرانی، تورم، بیکاری، حفظ شأن زنان و دختران، جدا کردن صف اغتشاشگران از معترضین، خشکی زاینده‌رود و دریاچه ارومیه، برخی مسئولان نالایق و برخی فسادهایی که در کشور رخ می‌دهد، از نکات مطرح شده توسط برخی دانشجویان بود.

با اعلام دانشگاه تبریز، برای تأمین امنیت حضار و سخنرانان دانشجویی تریبون آزاد هیچ عکس و یا فیلمی از نزدیک ثبت و ضبط نمی‌شود.