سخنگوی دولت به مدرسه دوران کودکی اش رفت + فیلم

به گزارش خبرنگار مهر، علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت به مدرسه دوران کودکی اش رفته و با دانش آموزان این مدرسه بازی کرده است.

او انجام این بازی های گروهی را بهتر از هر سخنرانی دیگری در تایید این صحبت می‌داند که گفت‌وگو برای حل مشکلات سودمند است.

سخنگوی دولت همزمان با انتشار ویدئوی فوق، در پیامی در شبکه‌های اجتماعی نوشت:

بازی‌گروهی در مدرسه دوران کودکی‌ام بهتر از هر سخنرانی‌ای به هم‌مدرسه‌ای‌های دهه هشتادی و نودی‌ام نشان داد موفقیت‌های جمعی مثل #پیشرفت_ایران در گرو تمرکز و عدم انحراف از مسیر، انتخاب هدف مشترک و تلاش و همکاری جمعی است.با زبان مشترک خیلی راحت می‌توان #گفتگو کرد.