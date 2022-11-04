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۱۳ آبان ۱۴۰۱، ۱۵:۵۶

روسیه مقر مزدوران خارجی در نیکولایف را نابود کرد

روسیه مقر مزدوران خارجی در نیکولایف را نابود کرد

بنا به اعلام وزارت دفاع روسیه، چند کارخانه و کارگاه تولیدات نظامی در مناطقی از اوکراین هدف حملات نظامی این کشور قرار گرفت.

‌به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اینتل ریپابلیک، وزارت دفاع روسیه امروز جمعه در گزارش روزانه خود از آخرین تحولات میدان نبرد با اوکراین اعلام کرد که نیروهای روسی کارخانه‌های تولید موتور موشک در منطقه پاولوگراد اوکراین را هدف حمله قرار دادند.

همچنین وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که در ۲۴ ساعت گذشته ۳ کارگاه کارخانه کومونار که، پرتابه‌هایی برای سامانه های پرتاب موشک در منطقه خارکف واقع در شرق اوکراین تولید می‌کردند، از سوی نیروهای نظامی روسی مورد حمله قرار گرفت.

در بیانیه وزارت دفاع روسیه تاکید می شود که نیروهای روسی مقر واحد مزدوران خارجی در منطقه نیکولایف در جنوب را هدف حمله قرار داده و نابود کردند.

روسیه در ۲۴ فوریه (۵ اسفند ۱۴۰۰) عملیات نظامی خود را در اوکراین آغاز کرد. ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه هدف از این عملیات را حمایت از افرادی اعلام کرد که «به مدت ۸ سال هدف قلدری و نسل‌کشی رژیم اوکراین در دونباس (در شرق اوکراین)» قرار گرفته‌اند.

کد مطلب 5624369

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    نظرات

    • IR ۱۸:۲۵ - ۱۴۰۱/۰۸/۱۳
      0 0
      پاسخ
      این همه به قول خودش کارخانه را میزند اخر قضیه هم خرسون و مناطق تصرف شده را از دست میدهد و دستگیر میشود یا به دلیل خرابکاری و بی فکری و کشتار روسها توسط سرهنگ و سرتیب کشته میشود

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