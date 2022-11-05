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۱۴ آبان ۱۴۰۱، ۱۳:۰۳

رئیس راهداری پارس‌آباد خبر داد؛

صدور بیش از ۴۳ هزار برگ بارنامه در پارس‌آباد

صدور بیش از ۴۳ هزار برگ بارنامه در پارس‌آباد

پارس‌آباد- رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جاده‌ای شهرستان پارس‌آباد گفت: ۴۳ هزار و ۴۹۵ برگ بارنامه در هفت ماهه گذشته سال‌جاری در شهرستان پارس آباد صادر شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، آیدین مرادی پیش از ظهر شنبه در بازدید از شرکت‌های مسافربری شهرستان پارس‌آباد اظهار کرد: در ۷ ماهه گذشته ۴۳ هزار و ۴۹۵ برگ بارنامه در شهرستان پارس‌آباد صادر شده است.

وی همچنین با اشاره به جابجایی بیش از ۸۰ هزار نفر مسافر از شهرستان پارس آباد در مدت یاد شده افزود: این تعداد مسافر توسط ۶۰ دستگاه سواری و ۴۰ دستگاه اتوبوس از شهرستان پارس آباد به مقاصد مختلف و در قالب ۱۳ هزار و ۱۶۱ سفر جابجا شده‌اند.

رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جاده‌ای شهرستان پارس‌آباد همچنین به کالاهایی جابجا شده در این شهرستان اشاره کرد و ادامه داد: در مدت یاد شده ۳۶۷ هزار تن کالا نیز از شهرستان پارس‌آباد برای مصرف عموم به داخل استان و استان‌های همجوار حمل شده است.

مرادی شن ریزی ۸ کیلومتر از راه‌های روستایی این شهرستان را در ۷ ماهه گذشته یادآور شد و بیان کرد: در مدت یاد شده برای جلوگیری از پرت شدن وسایل نقلیه ۶۱ کیلومتر از افتادگی شانه راه توسط راهداران اصلاح، تسطیح و شن‌ریزی انجام شده است.

وی همچنین خاطر نشان کرد: با هدف انتقال اطلاعات صحیح و آگاهی به رانندگان شستشوی بیش از ۶ هزار عدد از تابلو و علائم راه اصلی و رنگ آمیزی ۵۴۷ عدد ازپایه تابلو علائم و پایه چراغ چشمک زن از دیگر اقدامات راهداران در ۷ ماهه گذشته در این شهرستان بوده است.

کد مطلب 5624801

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