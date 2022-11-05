به گزارش خبرنگار مهر، آیدین مرادی پیش از ظهر شنبه در بازدید از شرکت‌های مسافربری شهرستان پارس‌آباد اظهار کرد: در ۷ ماهه گذشته ۴۳ هزار و ۴۹۵ برگ بارنامه در شهرستان پارس‌آباد صادر شده است.

وی همچنین با اشاره به جابجایی بیش از ۸۰ هزار نفر مسافر از شهرستان پارس آباد در مدت یاد شده افزود: این تعداد مسافر توسط ۶۰ دستگاه سواری و ۴۰ دستگاه اتوبوس از شهرستان پارس آباد به مقاصد مختلف و در قالب ۱۳ هزار و ۱۶۱ سفر جابجا شده‌اند.

رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جاده‌ای شهرستان پارس‌آباد همچنین به کالاهایی جابجا شده در این شهرستان اشاره کرد و ادامه داد: در مدت یاد شده ۳۶۷ هزار تن کالا نیز از شهرستان پارس‌آباد برای مصرف عموم به داخل استان و استان‌های همجوار حمل شده است.

مرادی شن ریزی ۸ کیلومتر از راه‌های روستایی این شهرستان را در ۷ ماهه گذشته یادآور شد و بیان کرد: در مدت یاد شده برای جلوگیری از پرت شدن وسایل نقلیه ۶۱ کیلومتر از افتادگی شانه راه توسط راهداران اصلاح، تسطیح و شن‌ریزی انجام شده است.

وی همچنین خاطر نشان کرد: با هدف انتقال اطلاعات صحیح و آگاهی به رانندگان شستشوی بیش از ۶ هزار عدد از تابلو و علائم راه اصلی و رنگ آمیزی ۵۴۷ عدد ازپایه تابلو علائم و پایه چراغ چشمک زن از دیگر اقدامات راهداران در ۷ ماهه گذشته در این شهرستان بوده است.