به گزارش خبرنگار مهر، امین استکی، بعد از ظهر جمعه، در جمع خبرنگاران گفت: نجاتگران کوهستان این جمعیت پس از وقوع دو حادثه جداگانه در محدوده شیرپلا به توچال، با استفاده از تجهیزات تخصصی به سه حادثه‌دیده امدادرسانی و آن‌ها را به مناطق امن منتقل کردند.

وی افزود: در حادثه نخست، دو نفر در محدوده دره فرخ‌لا سقوط کردند. نجاتگران پس از دسترسی به آن‌ها و انجام اقدامات اولیه، با برپایی کارگاه فنی و استفاده از تجهیزات تخصصی، مصدومان را به مسیر امن انتقال دادند.

استکی ادامه داد: در حادثه‌ای دیگر در محدوده دره اوروس، یک مرد با علائم افت فشار و سرمازدگی روبه‌رو شد که پس از دریافت اقدامات اولیه درمانی از سوی نجاتگران، به پایین ارتفاعات منتقل شد.