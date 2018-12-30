صدور ۵۰۵ هزار بارنامه در کرمانشاه

فریبرز کرمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ۷۲۳ هزار مسافر با اتوبوس یک میلیون و ۹۰۸ مسافر با مینی‌بوس و سواری، ۴۰۵ نفر از طریق تردد بین الملل و ۵۳۷ هزار نفر نیز به صورت دربستی در سطح محورهای مواصلاتی استان کرمانشاه جابجا شدند.

وی مسافت طی شده با اتوبوس ۲۴ میلیون کیلومتر، مینی‌بوس و سواری ۲۹ میلیون کیلومتر، با خودروهای دربستی ۵ میلیون و ۵۰۰ هزار کیلومتر اعلام کرد.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان کرمانشاه بیان کرد: برای اتوبوس‌ها ۴۲ هزار برای مینی‌بوس و سواری ۲۴۵ هزار برای خودروهای بین الملل ۱۰۲ و برای خودروهای دربستی ۲۶ هزار صورت وضعیت صادر شده است.

وی با بیان اینکه تناژ سواری جابجا شده را ۷ میلیون و ۵۸۳ هزار است، افزود: ۴۹۷ هزار سفر در سطح استان کرمانشاه انجام شده است.

کرمی از صدور ۵۰۵ هزار بار نامه در استان خبر داد و گفت: بیشترین کالاهای جابجا شده را سیمان کیسه ای، سیمان فله ای، گندم انسانی، اوره، کلینگر، چغندرقند، کنجاله، مازوت، پلی اتیلن و گازوئیل تشکیل داده است.