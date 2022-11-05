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۱۴ آبان ۱۴۰۱، ۱۱:۵۹

فرمانده انتظامی شهرستان اراک خبر داد؛

شناسایی و دستگیری یکی از اراذل و اوباش تحت تعقیب در اراک

شناسایی و دستگیری یکی از اراذل و اوباش تحت تعقیب در اراک

اراک- فرمانده انتظامی شهرستان اراک از شناسایی و دستگیری یکی از اراذل و اوباش تحت تعقیب در این شهرستان خبر داد و گفت: از منزل وی ۳۴ تیغه سلاح سرد کشف و ضبط شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علیرضا معیریان با اعلام این خبر گفت: در پی ایجاد رعب و وحشت، اخلال در نظم و امنیت عمومی و قدرت نمایی با سلاح سرد توسط یکی از مخلان نظم و امنیت، بلافاصله پیگیری موضوع در دستورکار پلیس قرار گرفت.

سرهنگ معیریان افزود: مأموران انتظامی کلانتری ۱۳ شهرستان اراک متهم را شناسایی و با هماهنگی مقام قضائی در یک عملیات ویژه وی را دستگیر کردند.

وی با اشاره به اینکه متهم دارای سابقه شرارت و تحت تعقیب بوده است، اضافه کرد: از منزل وی تعداد ۳۴ تیغه سلاح سرد و تعداد ۳۸ عدد فشنگ شکاری کشف شد.

سرهنگ معیریان با اشاره به اینکه اقدام به موقع مأموران و بازداشت این شرور در کمتر از چند ساعت تشکر و قدردانی شهروندان را در پی داشت گفت: همکاری مردم با پلیس زمینه ارتکاب جرم را از مجرمان سلب و امنیت و آسایش خانواده‌ها را تضمین خواهد کرد.

فرمانده انتظامی شهرستان اراک با بیان اینکه امنیت و آرامش شهروندان خط قرمز پلیس است، اظهار داشت: متهم پس از دستگیری و تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قضائی راهی دادسرا شد.

وی در پایان تاکید کرد: پلیس با اخلالگران نظم و امنیت عمومی و برهم زنندگان آسایش مردم برخورد قاطعانه می‌کند و در این رابطه به پشتوانه همکاری آگاهانه شهروندان، خوشبختانه اقدامات مؤثر و خوبی تا کنون انجام شده است.

کد مطلب 5624821

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    نظرات

    • IR ۱۲:۱۱ - ۱۴۰۱/۰۸/۱۴
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      مجلس شمانمایندهاکورهستی یاشماخودتون بااغتشاشگران هستی شکی نیست این همه پلیس ومردوم چرابایدکشته باشنداسلحه تودست پلیس چندنفرحرامزادبایداین طوربسرپلیس دربیارن
    • IR ۰۸:۴۶ - ۱۴۰۱/۰۸/۱۵
      0 0
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      مجلس ونمایندگان عذاب خون این پلیس هاومردوم ب گردن همه نمایندهاهسته دست پلیس چرامثل کشورهابازنمی زارید
    • IR ۰۹:۰۲ - ۱۴۰۱/۰۸/۱۵
      0 0
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      توایران ماعجب چهرهای داریم ولی خبرنداشتیم بنازم ب شرفتون ۴۰سال این چهرهای بی شرفی الان خودشون نشان می‌دهد اگ دست نظام ومردوم نمی گیریدبزاریددولت کارشون بکنه عجبا این جماعت وطن فورش
    • IR ۱۹:۳۰ - ۱۴۰۱/۰۸/۲۳
      0 0
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      مردوم جنوب پشت رهبرونظام هستیم این بدانیدداردسته فائزهاشمی وروحانی
    • IR ۱۱:۰۷ - ۱۴۰۱/۰۸/۲۵
      0 0
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      باتوهستم دوخترجوان توبازاراصفهان صدامی زدی حمایت حمایت اگه شرف یاغیرت داری کسی همراهی نکردخجالت نشدی کارخودت میکنی مشروب میخوری استفادهای دیگرانجام کردی کسی امدجلوتوبگیرخاک توسرت

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