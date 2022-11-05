شناسایی و دستگیری یکی از اراذل و اوباش تحت تعقیب در اراک

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علیرضا معیریان با اعلام این خبر گفت: در پی ایجاد رعب و وحشت، اخلال در نظم و امنیت عمومی و قدرت نمایی با سلاح سرد توسط یکی از مخلان نظم و امنیت، بلافاصله پیگیری موضوع در دستورکار پلیس قرار گرفت.

سرهنگ معیریان افزود: مأموران انتظامی کلانتری ۱۳ شهرستان اراک متهم را شناسایی و با هماهنگی مقام قضائی در یک عملیات ویژه وی را دستگیر کردند.

وی با اشاره به اینکه متهم دارای سابقه شرارت و تحت تعقیب بوده است، اضافه کرد: از منزل وی تعداد ۳۴ تیغه سلاح سرد و تعداد ۳۸ عدد فشنگ شکاری کشف شد.

سرهنگ معیریان با اشاره به اینکه اقدام به موقع مأموران و بازداشت این شرور در کمتر از چند ساعت تشکر و قدردانی شهروندان را در پی داشت گفت: همکاری مردم با پلیس زمینه ارتکاب جرم را از مجرمان سلب و امنیت و آسایش خانواده‌ها را تضمین خواهد کرد.

فرمانده انتظامی شهرستان اراک با بیان اینکه امنیت و آرامش شهروندان خط قرمز پلیس است، اظهار داشت: متهم پس از دستگیری و تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قضائی راهی دادسرا شد.

وی در پایان تاکید کرد: پلیس با اخلالگران نظم و امنیت عمومی و برهم زنندگان آسایش مردم برخورد قاطعانه می‌کند و در این رابطه به پشتوانه همکاری آگاهانه شهروندان، خوشبختانه اقدامات مؤثر و خوبی تا کنون انجام شده است.