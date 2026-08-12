سرهنگ حجت نورانی در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به زمینگیرشدن اراذل و اوباش اظهار کرد: این فرد که سابقه متعددی در عربدهکشی، قدرتنمایی و ایجاد رعب و وحشت در شهرستانهای نور و نوشهر داشت، پس از انجام اقدامات اطلاعاتی و شناسایی توسط مأموران انتظامی، در یک عملیات غافلگیرانه دستگیر شد.
وی افزود: متهم هنگام دستگیری با مأموران درگیر شد و در برابر اقدام پلیس مقاومت کرد که مأموران در چارچوب قانون بهکارگیری سلاح، وی را زمینگیر و دستگیر کردند.
فرمانده انتظامی شهرستان نوشهر با تأکید بر استمرار برخورد قانونی با عوامل برهمزننده نظم و امنیت عمومی گفت: پلیس با افرادی که با ایجاد رعب و وحشت، قدرتنمایی و رفتارهای مجرمانه امنیت و آرامش شهروندان را مختل میکنند، برابر قانون برخورد خواهد کرد.
نورانی همچنین از همکاری و حمایت دادستان شهرستان نوشهر در روند رسیدگی به این پرونده قدردانی کرد و گفت: تعامل و همراهی دستگاه قضائی با مجموعه انتظامی نقش مؤثری در برخورد قاطع و قانونی با مجرمان و ارتقای احساس امنیت در جامعه دارد.
وی خاطرنشان کرد: تأمین امنیت شهروندان و برخورد با مخلان نظم عمومی از اولویتهای پلیس است و اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی برای شناسایی و دستگیری افراد سابقهدار و برهمزنندگان نظم عمومی با جدیت ادامه خواهد داشت.
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