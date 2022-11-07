۳۷۲۰ کیلوگرم محموله امروز به ایستگاه فضایی بین المللی می رود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپیس، طبق برنامه ریزی ها قرار بود یک موشک آنتارس( متعلق به شرکت نورتروپ گرومن) از واحد پرواز والوپس ناسا واقع در والوپس ایسلند در ایالت ویرجینا به فضا پرتاب شود اما ۱۰ دقیقه قبل از زمان برنامه ریزی شده( ساعت ۱۰:۵۰ دقیقه به وقت گرینویچ) این پرواز لغو شد. زنگ خطر آتش «سوزیدر»، مرکز کنترل این شرکت در ایالت مذکور به صدا در آمد و در نتیجه ساختمان تخلیه شد. در پی این امر موشک پرتاب نشد.

چلسی بالارت سخنگوی ناسا در این باره می گوید: ما نگران تیم و ایمنی آنها هستیم. بنابراین فردا عملیات پرتاب را انجام می دهیم.

اکنون قرار است عملیات پرتاب امروز ساعت ۱۰:۲۷ دقیقه به وقت گرینویچ انجام شود.

نورتروپ گرومن از موشک آنتارس برای پرتاب کپسول سیگنوسNG-۱۸ به ایستگاه فضایی بین المللی استفاده می کند تا ۳۷۲۰ کیلوگرم ذخایر را به ایستگاه فضایی بین المللی ببرد. این هجدهمین ماموریت حمل محموله ای است که شرکت مذکور برای ناسا انجام می دهد.

علاوه بر آن این سنگین ترین محموله ای است که شرکت مذکور تابه حال حمل کرده است. یکی از این محموله ها چاپگر زیستی است که پرینت غضروف زانوی انسان و سلول های تخمدان گاو در فضا را آزمایش می کند تا تاثیر بی وزنی بر سلول ها مشخص شود.