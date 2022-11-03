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۱۲ آبان ۱۴۰۱، ۱۴:۱۷

بقایای موشک چینی در حال حرکت به سمت زمین

بقایای موشک چینی در حال حرکت به سمت زمین

به گفته کارشناسان، قسمتی از بدنه یک موشک چینی به طور کنترل نشده به سمت نقطه ای نامشخص در زمین در حال حرکت است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایندپندنت، پس از پرتاب آخرین بخش از ایستگاه فضایی چینی تیانگونگ همراه یک موشک لانگ مارچ 5B ، سازمان فضایی این کشور عملیات خروج کنترل شده قسمت مرکزی موشک از مدار زمین را انجام نداد.

کارشناسان از جمله تد مولهاپت( مشاور در شرکت آئرواسپیس) معتقد است این بدان معنا است که احتمال دارد بدنه موشک با وزن ۲۰ تن طی روزهای آینده روی زمین سقوط کند.

البته این نخستین باری نیست که بدنه یک موشک چینی پس از پرتاب به زمین سقوط می کند. در این اواخر ۳مورد سقوط کنترل نشده قسمت هایی از موشک های چینی روی سیاره خاکی ثبت شده است.

در ماه جولای یک قسمت اصلی موشک لانگ مارچ که از کنترل خارج شده بود، برفراز اقیانوس هند سوخت. آن موشک پس از رساندن ماژول به ایستگاه فضایی چین نیز از کنترل خارج شد و در اقیانوس هند، در نزدیکی مالزی سقوط کرد.

کد مطلب 5623464
شیوا سعیدی

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    نظرات

    • آموزگار IR ۰۱:۲۲ - ۱۴۰۱/۰۸/۱۳
      0 0
      پاسخ
      خدا کنه بخوره تو آب بدون ماهی نزدیک خود چین

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