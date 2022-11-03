بقایای موشک چینی در حال حرکت به سمت زمین

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایندپندنت، پس از پرتاب آخرین بخش از ایستگاه فضایی چینی تیانگونگ همراه یک موشک لانگ مارچ 5B ، سازمان فضایی این کشور عملیات خروج کنترل شده قسمت مرکزی موشک از مدار زمین را انجام نداد.

کارشناسان از جمله تد مولهاپت( مشاور در شرکت آئرواسپیس) معتقد است این بدان معنا است که احتمال دارد بدنه موشک با وزن ۲۰ تن طی روزهای آینده روی زمین سقوط کند.

البته این نخستین باری نیست که بدنه یک موشک چینی پس از پرتاب به زمین سقوط می کند. در این اواخر ۳مورد سقوط کنترل نشده قسمت هایی از موشک های چینی روی سیاره خاکی ثبت شده است.

در ماه جولای یک قسمت اصلی موشک لانگ مارچ که از کنترل خارج شده بود، برفراز اقیانوس هند سوخت. آن موشک پس از رساندن ماژول به ایستگاه فضایی چین نیز از کنترل خارج شد و در اقیانوس هند، در نزدیکی مالزی سقوط کرد.