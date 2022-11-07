رتبه کسب و کار در کرمان قابل قبول نیست

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام ابراهیم حمیدی صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران گفت: یکی از اقداماتی که موجب افزایش امید و پویایی جامعه می‌شود پویا بودن فضای کسب و کار و اشتغال زایی در استان است و در این زمینه مسئولان باید برنامه‌های مدون و مطلوبی داشته باشند تا بتوانیم جوانان بیشتری را در خصوص اشتغال زایی جذب و وارد چرخه کسب و کار کنیم.

وی عنوان کرد: ارائه تسهیلات و حمایت از جوانان در عرضه‌های تولید، خدمات و کسب کار بسیار مهم است و در این راستا باید از هر گونه کاغذ بازی پرهیز و موانع را رفع کنیم.

حجت الاسلام حمیدی گفت: رتبه کسب و کار هم اکنون در استان پایین است و این مساله باید با برنامه ریزی مناسب رفع شود.

وی گفت: یکی از مشکلات تحقق نیافتن پنجره سرمایه گذاری در کرمان است این در حالیست که در شرایط کنونی باید از سرمایه گذاری استقبال کنیم اما عملاً بروکراسی اداری مشکل ساز شده است.

وی همچنین خواستار توجه به عرصه‌های دانش بنیان در راستای بهبود فضای کسب و کار شد و گفت: در این زمینه نیز پتانسیل‌های القوه ای در استان وجود دارد.