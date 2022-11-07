دیدار نخست وزیر انگلیس و رئیس امارات در حاشیه نشست شرم الشیخ

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، نخست وزیر انگلیس و رئیس امارات متحده عربی امروز دوشنبه در حاشیه نشست تغییرات آب و هوایی شرم الشیخ مصر با هم دیدار کردند.

بر اساس این گزارش، دفتر نخست وزیری انگلیس ضمن اعلام این خبر افزود که «ریشی سوناک» و «محمد بن زائد» در دیدار امروز در حاشیه نشست شرم الشیخ، در مورد امنیت منطقه‌ای به ویژه وضعیت ایران و مذاکرات هسته‌ای گفتگو کردند.

سوناک و بن زائد در این دیدار توافق کردند که به کار مشترک در زمینه دفاع، امنیت و تجارت از جمله کسب پیشرفت در توافق تجاری انگلیس و شورای همکاری خلیج فارس در سال آینده ادامه دهند.

بیست و هفتمین کنفرانس متعاهدین کنوانسیون تغییرات آب و هوایی سازمان ملل متحد (COP۲۷) از تاریخ ۱۵ تا ۲۷ آبان ۱۴۰۱ (۶ تا ۱۸ نوامبر ۲۰۲۲) در شهر شرم الشیخ مصر همزمان با سی‌امین سالگرد شکل گیری این کنوانسیون برگزار می‌شود.