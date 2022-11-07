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۱۶ آبان ۱۴۰۱، ۱۷:۱۳

دیدار «هرتزوگ» با «بن زاید» در حاشیه اجلاس شرم الشیخ

دیدار «هرتزوگ» با «بن زاید» در حاشیه اجلاس شرم الشیخ

رئیس رژیم صهیونیستی که برای شرکت در اجلاس تغییرات آب و هوایی در شرم الشیخ به مصر سفر کرده، با رئیس امارات دیدار کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، «اسحاق هرتزوگ» رئیس رژیم صهیونیستی که برای شرکت در اجلاس تغییرات آب و هوایی در شرم الشیخ به مصر سفر کرده است، با «شیخ محمد بن زاید» رئیس امارات دیدار کرد.

رئیس رژیم صهیونیستی تاکید کرد که در دیدار با بن زاید، در مورد مسائل مختلفی همچون همکاری دوجانبه، مسئله آب و هوا و تحولات منطقه خاورمیانه گفتگو کرده است.

این در حالی است که در پی برگزاری انتخابات رژیم صهیونیستی و شکست ائتلاف یائیر لاپید در آن، وی مشارکت خود در این نشست بین المللی را لغو کرد که پس از آن هرتزوگ اعلام کرد که سرپرستی هیئت این رژیم در این نشست را بر عهده خواهد داشت.

کد مطلب 5626812

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