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۱۶ آبان ۱۴۰۱، ۱۶:۳۳

نشست آب و هوایی شرم الشیخ به تریبون انتقاد از «السیسی» تبدیل شد

نشست آب و هوایی شرم الشیخ به تریبون انتقاد از «السیسی» تبدیل شد

نشست آب و هوایی که در حال حاضر در شرم الشیخ مصر در حال برگزاری است به تریبونی برای انتقاد از السیسی تبدیل شد و شرکت کنندگان خواستار آزادی منتقد معروف مصری شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، شرکت کنندگان در نشست آب و هوایی شرم الشیخ خواستار آزادی «علاء عبدالفتاح» فعال و منتقد معروف مصری شدند که در حال حاضر اعتصاب غذا کرده است.

بر اساس این گزارش، پس از اینکه ریشی سوناک نخست وزیر انگلیس گفت که موضوع «عبدالفتاح» را با رهبران مصر مطرح خواهد کرد، خواهر این فعال مصری نیز خود را به مصر رساند.

«سناء سیف» خواهر عبدالفتاح پس از ورود به شهر شرم الشیخ، با بیان اینکه تمام تلاشم را برای مطرح کردن مسئله برادرم و نجات جان به کار خواهم بست، افزود: من بسیار نگرانم، من برای اعمال فشار به رهبران شرکت کننده در این نشست به ویژه ریشی سوناک نخست وزیر انگلیس اینجا هستم.

در همین راستا «جان کاسون» سفیر سابق انگلیس در انگلیس گفت: مأموریت نجات علاء عبدالفتاح، آزمون واقعی برای ریشی سوناک در جریان حضورش در نشست آب و هوایی شرم الشیخ است.

از سوی دیگر بوریس جانسون نخست اسبق انگلیس نیز خواستار آزادی فوری عبدالفتاح نویسنده و فعال مصری شد.

این در حالی است که مصطفی بکری نماینده پارلمان مصر با انتقاد از انگلیس، گفت که اعمال فشار در این زمینه مداخله آشکار در امور داخلی مصر است.

کد مطلب 5626793

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