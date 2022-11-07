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۱۶ آبان ۱۴۰۱، ۱۰:۴۰

برای شرکت در کنفرانس آب و هوایی؛

بن سلمان امروز به مصر سفر می‎‌کند

بن سلمان امروز به مصر سفر می‎‌کند

محمد بن سلمان ولیعهد سعودی امروز دوشنبه برای شرکت در کنفرانس تغییرات آب و هوایی که تحت نظارت سازمان ملل برگزار می شود، به شهر شرم الشیخ مصر سفر می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبگاه روسیا الیوم، محمد بن سلمان ولیعهد سعودی امروز دوشنبه برای شرکت در کنفرانس تغییرات آب و هوایی (COP۲۷) که تحت نظارت سازمان ملل برگزار می‌شود، به شهر شرم الشیخ مصر سفر می‌کند.

بنابراین گزارش، از امروز دوشنبه این کنفرانس آب و هوایی به مدت دو روز با حضور سران کشورهای مختلف آغاز می‌شود.

بر این اساس، قرار است در هر روز، سه نشست میان سران کشورها برگزار شود و طی آن تلاش‌های آنها در راستای مواجهه با چالش تغییرات آب و هوایی به بحث و بررسی گذاشته شود.

در همین رابطه، یک منبع سعودی عنوان کرد که محمد بن سلمان در جریان حضور در نشست آب و هوایی مصر، برگزاری کنفرانسی تحت عنوان «خاورمیانه سبز» در روزهای ۱۱ و ۱۲ نوامبر جاری در شهر شرم الشیخ را اعلام خواهد کرد.

بنابر اعلام منابع سعودی، در این سفر مقامات ارشد عربستانی از جمله وزرای انرژی، کشاورزی، صنعت و مشاور هیئت وزیران سعودی در امور آب و هوایی، محمد بن سلمان را همراهی می‌کنند.

کد مطلب 5626414

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