به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبگاه روسیا الیوم، محمد بن سلمان ولیعهد سعودی امروز دوشنبه برای شرکت در کنفرانس تغییرات آب و هوایی (COP۲۷) که تحت نظارت سازمان ملل برگزار می‌شود، به شهر شرم الشیخ مصر سفر می‌کند.

بنابراین گزارش، از امروز دوشنبه این کنفرانس آب و هوایی به مدت دو روز با حضور سران کشورهای مختلف آغاز می‌شود.

بر این اساس، قرار است در هر روز، سه نشست میان سران کشورها برگزار شود و طی آن تلاش‌های آنها در راستای مواجهه با چالش تغییرات آب و هوایی به بحث و بررسی گذاشته شود.

در همین رابطه، یک منبع سعودی عنوان کرد که محمد بن سلمان در جریان حضور در نشست آب و هوایی مصر، برگزاری کنفرانسی تحت عنوان «خاورمیانه سبز» در روزهای ۱۱ و ۱۲ نوامبر جاری در شهر شرم الشیخ را اعلام خواهد کرد.

بنابر اعلام منابع سعودی، در این سفر مقامات ارشد عربستانی از جمله وزرای انرژی، کشاورزی، صنعت و مشاور هیئت وزیران سعودی در امور آب و هوایی، محمد بن سلمان را همراهی می‌کنند.