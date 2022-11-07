دیدار شاه اردن و رئیس رژیم صهیونیستی در حاشیه نشست شرم الشیخ

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رسمی اردن (پترا)، «عبدالله دوم» پادشاه اردن امروز دوشنبه در حاشیه کنفرانس بین المللی تغییرات آب و هوایی در شرم الشیخ مصر با «اسحاق هرتزوگ» رئیس اسرائیل دیدار کرد.

بر اساس گزارش خبرگزاری پترا، پادشاه اردن در این دیدار بر لزوم تشدید کار برای دستیابی به صلح عادلانه و همه جانبه بر اساس راه حل تشکیل دو قلمرو مستقل که تضمین کننده ایجاد کشور فلسطین در مرزهای ۴ ژوئن ۱۹۶۷ به پایتختی بیت المقدس است، تأکید کرد.

ملک عبدالله دوم همچنین اجتناب رژیم صهیونیستی از هرگونه اقدام یکجانبه که شانس دستیابی به صلح را تضعیف می‌کند، ضروری دانست و بر اهمیت این مسئله که فرصت‌های همکاری اقتصادی در منطقه، فلسطینی‌ها را نیز شامل شود، تاکید کرد.

در این دیدار همچنین درباره تعدادی از پرونده‌های دوجانبه از جمله موضوع آب و انرژی، همکاری‌های سه جانبه تل آویو، ابوظبی و امان در زمینه آب و انرژی، پروژه احیای حوزه جنوبی رود اردن و تقویت روابط دوجانبه اردن و رژیم صهیونیستی بحث و تبادل نظر شد.

بیست و هفتمین کنفرانس متعاهدین کنوانسیون تغییرات آب و هوایی سازمان ملل متحد (COP۲۷) از تاریخ ۱۵ تا ۲۷ آبان ۱۴۰۱ (۶ تا ۱۸ نوامبر ۲۰۲۲) در شهر شرم الشیخ مصر همزمان با سی‌امین سالگرد شکل گیری این کنوانسیون برگزار می‌شود.