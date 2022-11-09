هشدار درباره نقش مخرب رژیم صهیونیستی در تغییرات اقلیمی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، نخست وزیر تشکیلات خودگردان فلسطین گفت که فلسطین یک مورد استثنایی در جهان است زیرا این کشور علاوه بر اینکه از اشغال نظامی ویرانگر علیه انسان و محیط زیست توسط رژیم صهیونیستی رنج می‌برد، تحت تأثیر تغییرات اقلیمی نیز قرار دارد.

بر اساس بیانیه‌ای که دفتر «محمد اشتیه» منتشر کرد، او این سخنان را به نمایندگی از محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین در کنفرانس تغییرات آب و هوایی سازمان ملل (COP۲۷) در شهر شرم‌الشیخ مصر بیان کرد.

وی در این کنفرانس افزود: اشغالگران اسرائیلی از طریق شهرک سازی ها طبیعت فلسطین را تخریب می‌کنند، منابع آن را می‌دزدند، زباله‌های جامد و خطرناک را در سرزمین ما دفن می‌کنند، آب ما را می‌دزدند و درختان ما را از ریشه می‌کشند. اسرائیل از سال ۱۹۶۷ (از زمان اشغال نوار غزه و کرانه باختری از جمله قدس شرقی) بیش از ۲.۵ میلیون اصله درخت از جمله ۸۰۰ هزار درخت زیتون را ریشه کن کرده است.

محمد اشتیه خاطرنشان کرد: بررسی‌ها نشان می‌دهد بحر المیت (دریای مرده) به دلیل اقدامات فرسایشی توسط اسرائیل در معرض خطر وجودی قرار دارد. رژیم اشغالگر سالانه ۴۱ میلیارد دلار از دارایی‌هایی ملی ما را مصادره می‌کند. به علاوه منابع آبی ما را دچار فرسایش می‌کند، به طوری که ما سالانه ۱۳۵ میلیون مترمکعب کسری آب داریم و فلسطینی‌ها یک سوم اسرائیلی‌ها آب مصرف می‌کنند.

کنفرانس تغییرات آب و هوایی COP۲۷ از ۶ نوامبر آغاز شد و تا ۱۸ نوامبر در شرم الشیخ مصر ادامه خواهد داشت و رهبران جهان برای افزایش تعهدات خود در زمینه آب و هوایی و اطمینان از ارائه حمایت مالی به کشورهای در حال توسعه که از بزرگترین قربانیان تغییرات آب و هوایی هستند، تحت فشار زیادی قرار دارند.