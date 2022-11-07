حرکت به سمت «جهنم اقلیمی» و نزدیک شدن جهان به نقطه بی بازگشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، «آنتونیو گوترش» دبیرکل سازمان ملل متحد امروز دوشنبه هشدار داد که جهان در بحث تغییرات آب و هوایی در حال نزدیک شدن به «نقطه بی بازگشت» است.

«آنتونیو گوترش» در سخنرانی در کنفرانس تغییرات آب و هوایی COP-۲۷ در شرم الشیخ مصر، بر اهمیت کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای تأکید و خاطرنشان کرد: حدود ۳ میلیارد نفر از مردم جهان در کشورهایی زندگی می‌کنند که در برابر تغییرات آب و هوایی وضعیت شکننده دارند و هیچ سازگاری با حوادث فاجعه باری که باعث ایجاد مشکلات در جهان می‌شود، وجود ندارد.

وی افزود: انتشار گازهای گلخانه‌ای سیاره ما را تهدید می‌کند، ما به سمت جهنم اقلیمی پیش می‌رویم، به نقطه بی بازگشت تغییرات آب و هوایی نزدیک می‌شویم و همه کشورها باید برای تغییر منحنی انتشار این گازها عجله کنند.

گوترش همچنین خطاب به نمایندگانی که در نشست شرم الشیخ مصر گرد هم آمده بودند، گفت: بشر دو گزینه پیش رو دارد؛ همکاری یا هلاک شدن.

پیش از این، امانوئل ماکرون رئیس‌جمهور فرانسه گفت که خواهان فشار بر کشورهای ثروتمند غیر اروپایی، به‌ویژه ایالات متحده است تا سهم خود را در کمک به کشورهای فقیرتر برای مقابله با تغییرات آب و هوایی بپردازند.

این اظهارات ماکرون در حالی است که نخست وزیر اسبق انگلیس اذعان کرد که این کشور قادر به پرداخت غرامت مربوط به تغییرات آب و هوایی نیست. «بوریس جانسون» امروز دوشنبه اعلام کرد که انگلیس به عنوان رهبر انقلاب صنعتی قادر نیست به کشورهای فقیرتر به دلیل تغییرات آب و هوایی ناشی از فعالیت‌های خود غرامت پرداخت کند.

دیروز یکشنبه، نمایندگان شرکت کننده در کنفرانس سازمان ملل متحد در مورد تغییرات آب و هوایی (COP۲۷) در شرم الشیخ مصر درباره بررسی این پرونده که آیا کشورهای ثروتمند باید به کشورهای فقیر آسیب دیده از تغییرات آب و هوایی غرامت پرداخت کنند، توافق کردند.