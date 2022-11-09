سقوط یک فروند پهپاد ارتش رژیم صهیونیستی در نابلس

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه‌های فلسطینی، ظهر امروز چهارشنبه ارتش رژیم صهیونیستی به سقوط یک فروند پهپاد خود در نزدیکی آرامگاه حضرت یوسف (ع) در شرق نابلس اذعان کرد.

صهیونیست‌ها مدعی شده اند که ترسی از درز اطلاعات این پهپاد ندارند.

بنابراین گزارش، این حادثه در جریان حمله بامداد امروز اشغالگران صهیونیست به شرق نابلس اتفاق افتاد.

پیش از این، گروه مقاومتی عرین الاسود (بیشه شیرها) طی بیانیه‌ای اعلام کرده بود که مبارزان فلسطینی بامداد امروز چهارشنبه پس از یورش اشغالگران صهیونیست به شرق نابلس، با آن‌ها وارد درگیری مسلحانه شدیدی شدند. در این درگیری، یک مبارز فلسطینی به نام «مهدی حشاش» به شهادت رسیده و ۳ نفر دیگر زخمی شدند. گفتنی است ده‌ها صهیونیست اشغالگر از جمله شماری از اعضای کنست رژیم صهیونیستی بامداد امروز وارد آرامگاه حضرت یوسف (ع) در شرق نابلس شده و مناسک تلمودی را در آنجا برگزار کردند.