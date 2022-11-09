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۱۸ آبان ۱۴۰۱، ۱۷:۴۳

شهادت جوان فلسطینی در غرب جنین

شهادت جوان فلسطینی در غرب جنین

وزارت بهداشت فلسطین اعلام کرد که یک جوان فلسطینی در غرب جنین به ضرب گلوله نظامیان صهیونیست به شهادت رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، وزارت بهداشت فلسطین اعلام کرد که جوان ۲۹ ساله فلسطین به نام «رأفت علی عبدالله عیسه» عصر امروز چهارشنبه به ضرب گلوله نظامیان صهیونیست در غرب جنین به شهادت رسید.

این در حالی است که منابع فلسطینی بامداد امروز نیز از شهادت یک فلسطینی براثر تیراندازی نظامیان صهیونیست در کرانه باختری خبر داده بودند.

بر اساس این گزارش، منابع محلی گزارش دادند که یک جوان فلسطینی از اردوگاه بلاطه که در جریان درگیری با نظامیان اشغالگر هنگام یورش آنها به منطقه مقبره یوسف در شرق نابلس مورد اصابت گلوله قرار گرفته و مجروح شده بود، به شهادت رسید.

از سوی دیگر منابع فلسطینی از زخمی شدن بیش از ۵۷ فلسطینی در درگیری‌ها با نظامیان اشغالگر در اطراف مقبره یوسف پیامبر در نابلس خبر دادند.

این در حالی است که مناطق مختلف کرانه باختری و قدس اشغالی از ابتدای سال ۲۰۲۲، شاهد تشدید انواع عملیات مقاومتی به ویژه عملیات مسلحانه علیه شهرک نشینان و نظامیان صهیونیست بوده است.

بر همین اساس، مرکز داده‌های فلسطینی «معطی» اعلام کرد که عملیات مقاومتی از ابتدای سال ۲۰۲۲ به طور چشم گیری افزایش یافته و به بیش از ۱۰۳۲۵ مورد که ۵۶۵ مورد از آنها عملیات شلیک، ۳۵ مورد حمله با سلاح سرد و ۱۴ مورد عملیات زیر گیری با خودرو بوده است.

کد مطلب 5628610

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