۲۱ روزنامه نگار فلسطینی در زندان های رژیم صهیونیستی محبوس هستند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، کمیته حمایت از روزنامه نگاران که مقر آن در بیروت پایتخت لبنان قرار دارد، اعلام کرد که رژیم صهیونیستی سیاست بازداشت روزنامه نگاران را ادامه می‌دهد و در حال حاضر ۲۱ روزنامه نگار فلسطینی در اسارتگاه‌های این رژیم به سر می‌برند.

کمیته حمایت از روزنامه نگاران در بیانیه‌ای افزود: هدف رژیم صهیونیستی از این اقدام، ممانعت از فعالیت حرفه‌ای رزونامه نگاران فلسطینی در زمینه رسوا کردن جنایت‌های این رژیم علیه ملت فلسطین است.

این نهاد حقوقی سیاست بازداشت غیرقانونی روزنامه نگاران و سایر شهروندان فلسطینی توسط رژیم صهیونیستی را محکوم کرد.

بر همین اساس، پیش از این اتحادیه روزنامه نگاران فلسطینی اعلام کرده بود که از سال ۲۰۰۰ میلادی تاکنون، ۵۵ روزنامه نگار و خبرنگار به دست نظامیان صهیونیست به شهادت رسیده‌اند. همچنین از سال ۲۰۱۸، ۱۴۴ روزنامه‌نگار فلسطینی توسط نیروهای رژیم صهیونیستی در اقصی نقاط نوار غزه، کرانه باختری، و قدس شرقی، بواسطه گلوله مستقیم نظامیان صهیونیست و گلوله‌های لاستیکی، گاز اشک آور و باتوم مجروح شده‌اند.

رژیم صهیونیستی همچنین از طریق تعقیب روزنامه نگاران فلسطینی به بهانه اینکه اقدام به تحریک افراد کرده‌اند نیز عملاً اقدام به سرکوب آن‌ها می‌کند.