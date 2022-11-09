بازداشت ۸ فلسطینی در کرانه باختری/ یورش نظامیان صهیونیست به نابلس

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبگاه شهاب نیوز، منابع فلسطینی از بازداشت ۸ فلسطینی از سوی نظامیان صهیونیست در جریان یورش‌های بامداد امروز به مناطق مختلف کرانه باختری خبر دادند.

دفتر رسانه‌ای اسرای فلسطینی اسامی بازداشت شدگان امروز را به شرح زیر اعلام کرده است:

۱. منتصر الشیخ- شمال غربی قدس

۲. محمد أبو عید- شمال غربی قدس

۳. عز منصور- شمال غربی قدس

۴. عدی عصام مرار- بیت دقو شمال غربی قدس

۵. إسلام مؤید منصور- لبن الشرقی جنوب نابلس

۶. منتصر مجدوبة- طولکرم

۷. طاهر التمیمی- النبی صالح غرب رام الله

۸. صلاح محمد أبو سرحان- العبیدیة شرق بیت لحم

در تحولی دیگر، منابع فلسطینی تصاویری از یورش بامداد امروز نظامیان صهیونیست به نابلس را منتشر کردند:

پیش از این، گروه مقاومتی عرین الاسود (بیشه شیرها) طی بیانیه‌ای اعلام کرده بود که مبارزان فلسطینی بامداد امروز چهارشنبه پس از یورش اشغالگران صهیونیست به شرق نابلس، با آن‌ها وارد درگیری مسلحانه شدیدی شدند. در این درگیری، یک مبارز فلسطینی به نام «مهدی حشاش» به شهادت رسیده و ۳ نفر دیگر زخمی شدند. گفتنی است ده‌ها صهیونیست اشغالگر از جمله شماری از اعضای کنست رژیم صهیونیستی بامداد امروز وارد آرامگاه حضرت یوسف (ع) در شرق نابلس شده و مناسک تلمودی را در آنجا برگزار کردند.