آمریکا حریف تیم ملی والیبال نشسته ایران در مرحله یک چهارم شد

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم های ملی والیبال نشسته آمریکا و عراق در مرحله یک هشتم نهایی مسابقات قهرمانی جهان با نتیجه ۳ بر ۲ به سود آمریکا به پایان رسید.

بدین ترتیب تیم ملی والیبال نشسته آمریکا به عنوان حریف ایران در مرحله یک چهارم نهایی معرفی شد. دیدار این دو تیم برای صعود به جمع چهار تیم برتر فردا سه شنبه برگزار خواهد شد.

تیم ملی والیبال نشسته ایران با غلبه بر ژاپن به مرحله یک چهارم نهایی صعود کرد. شاگردان هادی رضایی در مرحله مقدماتی تیم های عراق، قزاقستان و کرواسی را از پیش رو برداشته بود.

سیزدهمین دوره مسابقات والیبال نشسته قهرمانی جهان تا ٢٠ آبان ماه ادامه دارد. دو تیم برتر این مسابقات در هر بخش مردان و بانوان صاحب سهمیه بازی های پارالمپیک ٢٠٢٤ می شوند. ایران مدافع عنوان قهرمانی مسابقات والیبال نشسته قهرمانی جهان در بخش مردان است.